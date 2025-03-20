疑行動電源爆炸！香港航空客機起火 行李架燒焦轉降福州

香港航空HX115航班疑似行動電源爆炸，行李架被燒得焦黑，空服員緊急滅火。（擷取自微博）

2025/03/20 16:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港航空一架空中巴士A320今（20）日從中國杭州起飛，機艙內疑因行動電源爆炸突發火警，緊急轉降福州並疏散旅客，所幸未傳出人員傷亡。

綜合港媒報導，香港航空HX115航班於今日中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，機上載有160名乘客和8名機組人員，原定下午2時56分降落香港機場。然而，飛行期間，疑似旅客放在座位上方行李架的行動電源突然起火，濃煙瀰漫機艙，導致行李架嚴重燒焦，現場陷入一片混亂。

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機組人員與乘客相繼使用滅火器、水和飲料撲滅火勢，部分乘客則被要求遠離起火位置。根據網傳影片，飛機改降福州長樂國際機場時，部分乘客蹲在機艙走道上。所幸飛機安全降落，所有乘客順利撤離且無人受傷。香港航空表示，將全力提供乘客及機組人員協助，安排其他航班並針對起火原因展開調查。

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