工人如廁逃過一劫！雲南山崩罹難人數升至5人 縣政府遲未證實

中國雲南省福貢縣18日發生嚴重山崩，傳出災害死亡人數升至5人。（圖擷自網路）

2025/03/20 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省福貢縣18日發生嚴重山崩，失聯4人稍早已尋獲，均不幸罹難，也讓本次災害死亡人數升至5人，不過有個工人上廁所卻躲過一劫。

綜合媒體報導，相關部門高層向《澎湃新聞》透露，福貢縣山崩4名失聯人員已於19日中午被尋獲，均不幸罹難。

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福貢縣政府官方網站19日17時許發布，「福貢縣自然資源局‌關於做好汛期礦區人員撤離工作的緊急通知」，要求所有礦區作業人員於當天18時前‌全部撤離，前往安全區域避難。

18日凌晨4時5分，中國雲南怒江州福貢縣鹿馬登鄉亞目河8.2公里處發生山崩，造成6人失聯。事發當天1名失聯人員被救出，送醫後暫無生命危險；另名失聯人員則在獲救後急救無效身亡。如今，其餘4名失聯人員也傳出罹難消息。

3月11日以來，福貢縣鹿馬登鄉出現持續性強降雨，截至18日上午6時，累計降雨量達273毫米，引發本次災害。

中媒報導，山崩地點位於亞目河一級發電站堤壩附近，失聯人員是堤壩修繕工人，因連日豪雨無法施工，在工地搭建了臨時的「石棉瓦房」，原計劃3月18日返回昆明，孰料凌晨竟發生山崩，「有個工人上廁所躲過一劫」。

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