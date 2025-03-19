為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    五角大廈縮編！美媒披露將裁減6萬人

    五角大廈外觀。（法新社檔案照）

    五角大廈外觀。（法新社檔案照）

    2025/03/19 22:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，正大力削減聯邦政府機關編制和開支，《美國廣播公司新聞網（ABC News）》19日報導，五角大廈準備削減5萬到6萬名人力，主要透過自願離職來進行。

    報導引述一名國防部高層官員說法，國防部正在進行自願性質的程序，來達成將其87萬8000名文職員工減少5%到8%的目標，相當於縮編5萬到6萬人。這名官員說，「這個數字聽起來很高，但是我會注意的是百分比，減少5%到8%的幅度並不非常大」。

    這名消息人士說，這個百分比是部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「有信心能夠在對戰備不造成負面影響下達成的比率，以確保我們的資源都朝正確的方向分配」。

    這項自願程序包括，解除5400名現職資歷不到一或兩年的試用期員工之僱用，同時凍結新聘人員接替，另外，也提供9月30日前自願辭職者，薪水續領到今年底，目前已有約2萬1000名文職員工，接受此方案並獲得批准。

    目前五角大廈試用期員工總數約5萬4000人，過去平均每個月新進6000名員工。

    赫格塞斯2月指示五角大廈和軍方高層，提出削減開支計畫，目標是未來5年每年減支8%，以重新調整預算用於川普的優先政策。過去國防部曾預測，到2030財政年度，國防總預算將接近9000億美元來估算，這項減支方案未來5年累計將刪減超過3000億美元開支。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播