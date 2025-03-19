五角大廈縮編！美媒披露將裁減6萬人

五角大廈外觀。（法新社檔案照）

2025/03/19 22:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，正大力削減聯邦政府機關編制和開支，《美國廣播公司新聞網（ABC News）》19日報導，五角大廈準備削減5萬到6萬名人力，主要透過自願離職來進行。

報導引述一名國防部高層官員說法，國防部正在進行自願性質的程序，來達成將其87萬8000名文職員工減少5%到8%的目標，相當於縮編5萬到6萬人。這名官員說，「這個數字聽起來很高，但是我會注意的是百分比，減少5%到8%的幅度並不非常大」。

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這名消息人士說，這個百分比是部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「有信心能夠在對戰備不造成負面影響下達成的比率，以確保我們的資源都朝正確的方向分配」。

這項自願程序包括，解除5400名現職資歷不到一或兩年的試用期員工之僱用，同時凍結新聘人員接替，另外，也提供9月30日前自願辭職者，薪水續領到今年底，目前已有約2萬1000名文職員工，接受此方案並獲得批准。

目前五角大廈試用期員工總數約5萬4000人，過去平均每個月新進6000名員工。

赫格塞斯2月指示五角大廈和軍方高層，提出削減開支計畫，目標是未來5年每年減支8%，以重新調整預算用於川普的優先政策。過去國防部曾預測，到2030財政年度，國防總預算將接近9000億美元來估算，這項減支方案未來5年累計將刪減超過3000億美元開支。

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