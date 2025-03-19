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    Google被控告職場種族偏見 將支付9.2億元和解

    Google被控告存在職場種族偏見，已同意支付2800萬美元和解。（路透）

    Google被控告存在職場種族偏見，已同意支付2800萬美元和解。（路透）

    2025/03/19 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕Google被前員工坎圖（Ana Cantu）發起集體訴訟，控告公司存在職場種族偏見，白種人和亞裔會比其他族裔擁有更高的薪資、就職機會，Google雖否認指控但已同意支付2800萬美元（約新台幣9.24億元）和解。

    《BBC》報導，坎圖向法院提交了內部洩露文件，其中顯示西班牙語裔、拉丁裔、美洲原住民和其他種族的員工，在Google的起薪和取得的職位會低於白種人、亞裔。

    這場集體訴訟涉及2018年2月15日至2024年12月31日在Google上班過的員工，至少有6632人，委任律師科布爾（Cathy Coble）直指這些職員相當勇敢，主動公開了自己的薪資數字，如果沒有他們的付出，這種職場不平等的現象很難被揭發。

    Google發言人表示，雖然公司提出了和解，但並不同意有職場種族偏見的狀況，未來仍會以公平的方式對待所有員工。另外，在川普就職總統後，Google和Meta、亞馬遜、百事可樂、麥當勞、沃爾瑪都放棄了職場DEI（多元、平等和包容）計畫。

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