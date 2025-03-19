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    川普蒲亭通話 同意俄烏停火從能源和基礎設施開始

    2025/03/19 03:21

    〔中央社〕美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭今天通話，商討俄烏停火。白宮表示，兩人同意，和平進程將由能源和基礎設施停火開始，並針對黑海海上停火、全面停火等方面進行技術談判；這些談判將立即於中東展開。

    白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）今早近11時在社群媒體X推文表示，川普（Donald Trump）自美東時間早上10時起在白宮橢圓形辦公室和蒲亭（Vladimir Putin）通話。

    兩人通話結束後，白宮下午發布新聞資料指出，川普與蒲亭通話談及和平、俄烏停火的必要，兩人都同意俄烏衝突必須以永久和平作結。

    白宮表示，兩位領導人也同意，「通往和平的進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對黑海海上停火、達成全面停火與永久和平，進行技術談判」。這些談判將立即在中東展開。

    川普隨後也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，與蒲亭的通話「富有成效」，「我們同意立即對所有能源及基礎設施停火」，也很快會討論全面停火，最終目的要結束「這場可怕的俄烏戰爭」。

    白宮指出，兩人並針對中東作為潛在合作地區進行廣泛討論，避免未來再發生衝突；同時也進一步討論遏止戰略武器擴張的必要性。

    此外，川普和蒲亭同意，美俄關係改善將帶來龐大益處，包括經濟協議及達成和平後的地緣政治穩定。

    華盛頓郵報（The Washington Post）報導，目前還不清楚烏克蘭是否會接受美俄達成的這項停火方案。

    美國和烏克蘭高層本月11日在沙烏地阿拉伯會談後，基輔方面接受華府提出停火30天的建議，經雙方同意，可以延長停火期限；美國隨後也恢復對烏克蘭軍援和情報共享。

    蒲亭隨後表示，原則同意美國主導的俄烏停火30天方案，但需要與美官員直接討論更多細節，也許需要打電話給川普。川普當時回應，樂意與蒲亭會面或通話，但「必須盡快把這事解決」。（編輯：洪(啟)原）1140319

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