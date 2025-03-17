「核武級」反制！加拿大連署禁止美國看Pornhub 美鄉民哀號求饒！

近日加拿大有人號召禁止美國用戶訪問加國知名成人網站「Pornhub」，做為美國發起關稅戰的反制手段，引發美加網友熱議。（法新社）

2025/03/17 23:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與加拿大的關係近期因貿易關稅問題陷入緊張，美總統川普（Donald Trump）甚至多次放話要把加國變成美國「第51州」，在加國引爆反美情緒。近日加拿大有人號召禁止美國用戶訪問加國知名成人網站「Pornhub」，做為美國發起關稅戰的反制手段，引發美加網友熱議，不少美國鄉民紛紛哀號「求饒」。

加拿大單口喜劇演員普日茨基（Matthew Puzhitsky） 日前在IG發布短片，開玩笑建議加國如果能禁止美國用戶使用Pornhub，那麼貿易戰將「不戰而勝」，影片曝光至今累積超過1175萬人觀看、超過53萬人分享。普日茨基後續還接受美媒《華盛頓郵報》訪問，笑稱Pornhub可以說是加拿大人的「核武器」。

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Pornhub 2007年在加拿大蒙特婁成立，是全球最受歡迎的成人網站之一，美國則是訪問該網站的主要來源，每月訪問量超過30億次。普日茨基的影片在網上掀起熱議，加拿大果真有網友在請願網站「Change.org」發起「敦促加拿大政府在關稅戰期間禁止美國使用Pornhub」請願，截至17日已有632人連署。

美國的鄉民紛紛哀號，「冷靜！拜託別這麼做」、「都是川普的錯，拜託你們別這樣」、「我們真的需要好好談一下」、「我們非常願意談判……」、「聽我說……這不是個好主意」、「大家有話好說啊」。

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