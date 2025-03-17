中國霸王茶姬「九段線」激怒越南！矢板明夫揭慘況：更不敢惹小粉紅

霸王茶姬近日宣布將在越南開設首家分店。（本報合成，擷取自CHAGEE Vietnam/FB）

2025/03/17 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國茶飲品牌「霸王茶姬」的手機應用程式，疑似出現中國用以宣示南海主權的「九段線」，遭越南網友群起撻伐，該手機App已在越南的Google及蘋果應用程式平台下架。資深媒體人矢板明夫分析指出，中國小粉紅最擅長在雞蛋裡挑骨頭、發現有一點「不愛國」的地方，就集體出征、霸凌外國品牌，沒想到這一招被越南人學會了。可笑的是，霸王茶姬不想得罪越南，但更不敢惹怒中國的小粉紅。

矢板明夫昨夜發文提到，霸王茶姬的越南臉書頁面3月7日發表一篇貼文，邀請網友下載霸王茶姬的手App，以便在胡志明市的越南首家店開幕時參加遊戲、免費兌換飲料。沒想到App上的地圖疑似出現九段線，踩到越南的政治地雷。

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越南媒體報導，越南網友開始聲討並號召抵制霸王茶姬的，該品牌的越南臉書頁面僅有10多篇貼文，但每篇都引來數千乃至數萬個「憤怒」，並有許多人要求霸王茶姬刪除「不當地圖」。

矢板明夫說，在雞蛋裡挑骨頭、到外國廠家的網站或App上的文字和地圖上挑毛病、只要發現有一點「不愛國」的地方，立刻集體出征、霸凌該品牌，本來是中國小粉紅最擅長的，沒想到，這一招被越南人學會了，被來了一個「以其人之道，還治其人之身」。

他表示，越南和中國在南海領土主權上長期存在爭議，近年來更因而接連產生摩擦。越南政府一直強烈反對「九段線」的出現，並對相關地圖採取嚴格管控。不久前，有中國絨毛玩偶「娃三歲」的臉上疑似畫著九段線，越南當局立即要求進行全國清查，並對侵犯越南主權的玩偶生產及銷售單位進行嚴格處置。

他也說，中國企業今天在越南「享受」的待遇，是很多外國企業曾經在中國遭受過的。比如說，日本的索尼公司幾年前在7月7日新上市一款相機，被中國小粉紅認為是「影射盧溝橋事變」。致使該企業被抵制、被中國政府罰款。這件事引起很多外國企業的警惕。後來很多日本企業退出中國市場，都和此類事件有關。

矢板明夫說，可笑的是，霸王茶姬不想得罪越南，但更不敢惹怒中國國內的小粉紅。如果貿然在所有的App上撤下了九斷線的地圖，就可能在中國國內遭到抵制。

他最後強調，中國國內的所謂愛國主義，已經全面被激化，很多外國企業已經不能按照正常商業邏輯和中國做生意了。「可憐的中國商家，今後會越來越裡外不是人。中國的經濟，怎麼可能會好呢？」

霸王茶姬在越南首間分店尚未開幕，因APP出現九段線地圖而被越南網友群起抵制。（擷取自臉書）

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