超扯！紐約女警大跳「火辣鋼管秀」 丁字褲扭腰片曝光輿論炸鍋

紐約市警察局特殊受害者部門的女偵探梅爾卡多近日因出現在一支鋼管舞音樂影片中，引發廣泛爭議。（圖翻攝自Youtube/WORLDSTARHIPHOP）

2025/03/07 16:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約市警察局特殊受害者部門（SVU）的女偵探梅爾卡多（Melissa Mercado）近日因出現在一支鋼管舞音樂影片中，引發廣泛爭議。該影片由World Hip Hop平台發布，畫面顯示梅爾卡多身穿丁字褲與胸罩，大膽擺動腰臀，展現挑逗性的舞蹈動作，瞬間成為輿論焦點。

根據外媒報導，梅爾卡多出現在亨普斯特德（Hempstead）饒舌歌手S-Quire的單曲《Doin That》音樂影片中，影片情節圍繞一名女子的鋼管舞表演。雖然畫面中未直接提及她的名字，但執法部門消息來源已向《紐約郵報》證實，片中女子正是梅爾卡多本人。

請繼續往下閱讀...

此事件在紐約警界內部引發兩極反應。部分警員認為這是她的私人行為，與職業無關，並強調她在影片中並未穿著警服或任何可識別其警察身分的物品。一名警察工會的消息人士表示，只要影片中未顯示她的執法角色，警局就無權過問。同事們也為她辯護，稱她「破獲過許多大案」，並且「備受同行尊重」。

然而，部分警官對此深感不滿。一名匿名偵探僅回應：「我無語。」另有人指出，若梅爾卡多是為了金錢參與表演，按規定應事先提交兼職申請。曾任紐約警局SVU主管的奧斯古德（Michael Osgood）更嚴厲批評，認為她的行為「損害警察形象」，在道德層面令人質疑，尤其考量到她處理特殊受害者案件的敏感職務。

紐約警局近年來屢屢爆出類似爭議事件。2023年，一名警員因在執勤時與逃票者跳舞遭受批評；2022年，一名女警在警局聚會上為已婚中尉跳大腿舞後被調職；2018年，兩名女警因在母親節活動中與近乎裸體的男脫衣舞者合影而被降職。

在社群媒體上，公眾對此事的看法分歧。有人質疑此行為是否影響她的專業性與警局形象，也有人戲稱她可能是在執行「臥底任務」。

目前尚不清楚梅爾卡多是否會因此遭受警局紀律處分。《紐約郵報》試圖聯繫梅爾卡多及S-Quire，但未獲回應，紐約警局官方亦未對此事發表評論。

梅爾卡多出現在亨普斯特德饒舌歌手S-Quire的單曲《Doin That》音樂影片中，影片情節圍繞一名女子的鋼管舞表演。（圖翻攝自Youtube/WORLDSTARHIPHOP）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法