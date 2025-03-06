川普發表國會演說後 美眾院議長強生幕僚長酒駕被逮

眾議院議長強生（Mike Johnson）的幕僚長海恩斯（Hayden Haynes）。（取自LinkedIn）

2025/03/06 14:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普向國會發表演說不久後，眾議院議長強生（Mike Johnson）的幕僚長海恩斯（Hayden Haynes）週三凌晨在國會山莊附近發生車禍，被警方以酒駕嫌疑逮捕並獲釋，強生辦公室已證實此事。

綜合外媒報導，消息人士透露，據警察報告顯示，海恩斯當地時間5日午夜左右撞上了停在路邊車輛。美國國會警察指出，「一名司機5日晚間11點40分左右倒車撞上停在路邊的車輛」，警方隨即趕到現場，並以酒駕（DUI）嫌疑將其逮捕，之後以傳票形式釋放，要求其稍後出庭應訊。

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該事件發生在美國總統川普（Donald Trump）國會演說後不久，當時強生擔任會議主席，坐在川普身後左側。與此同時，強生辦公室其中1名發言人說，「議長已知悉海恩斯與國會警察之間發生的事件。他與海恩斯共事近10年，並深信他的專業能力與聲譽，仍然完全信任他領導議長辦公室。」

海恩斯是強生的長期信任的助手，自強生於2023年10月當選眾院議長後，一直擔任其辦公室幕僚長。在此之前，海恩斯從2017年起擔任強生的個人辦公室幕僚長，在2009年至2016年這段期間，曾在前參議員維特（David Vitter）的辦公室工作。

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