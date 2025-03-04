日本富士急樂園員工命喪雲霄飛車輪下 同事坦承：車是我推的......

一名29歲男員工在檢查雲霄飛車設施時不幸身亡。（擷取自富士急樂園官網）

2025/03/04 14:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣富士市知名遊樂園「富士急樂園」2月28日發生嚴重工安意外，一名29歲男員工在檢查雲霄飛車時，遭意外撞擊並捲入車廂及軌道之間，傷重不治。調查顯示，與他一同作業的同事未確認車底狀況就推動車輛，導致憾事發生。

綜合日媒報導，當地時間11時45分左右，雲霄飛車「ええじゃないか」（Ee ja nai ka）正在接受定期維護而暫停運行，29歲男員工嘉村伊織在月台附近的車廂底部檢查時，沒想到車輛突然開始移動，將他捲入車輪底下，受困在車廂及軌道間，最終因出血性休克而不治身亡。

請繼續往下閱讀...

警方調查後發現，當時與嘉村一起進行檢修作業的同事坦承，他未確認車底是否有人，就直接推動車輛，導致悲劇發生。他也坦言，當下沒想到有人會在那裡。目前，警方正依業務過失致死展開調查，確認檢查流程是否符合規範，並確認事發時系統主電源是否關閉，以釐清事故責任。

其實，「ええじゃないか」這坐雲霄飛車早在2007年就發生類似事故，因此富士急樂園特地制訂安全規範，要求檢查時若需移動車輛，必須透過對講機或鳴笛警告來提醒其他同仁。事故發生後，園方也於3月1日宣布該雲霄飛車暫停開放，並對死者及其家屬致哀，強調會全力配合調查，全面落實安全措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法