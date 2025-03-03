美烏關係陷僵局 眾院議長要求澤倫斯基「醒悟或下台」

美國眾議院議長強生明確表態，要求澤倫斯基「醒悟或下台」。（法新社）

2025/03/03 15:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基訪美期間，與美國前總統川普等人在白宮會晤，因礦產協議與和平談判分歧，雙方衝突升溫，美烏關係陷入僵局。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）對此反應強烈，明確表態要求澤倫斯基「醒悟或下台」，其立場在事件中尤為關鍵。

強生2日在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上表示，澤倫斯基應「醒悟並帶著感恩之心重返談判桌，否則應由他人領導烏克蘭」。他強調，美國已投入3500億美元（約新台幣11.47兆元）軍援，澤倫斯基卻未展現應有的感謝。

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此外，強生指出，涉及稀土資源的礦產協議不僅能為美國確保戰略資源，也能為烏克蘭提供經濟支持，並納入安全承諾。他批評澤倫斯基在會談中的表現「令人失望」，認為川普正推動和平協議，澤倫斯基卻未能配合。NBC分析，這一表態凸顯強生在美烏關係緊張中的核心角色，其言論的重要性不容忽視。

據報導，會談中澤倫斯基批評美歐未能阻止俄羅斯吞併克里米亞，引發副總統范斯不滿。范斯反擊澤倫斯基「不尊重」，並指其應感謝美國支持。川普也表示，若無美方援助，戰爭早已結束。最終，礦產協議未簽署，澤倫斯基被要求離開白宮。

相較之下，共和黨大老、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）雖也在社群平台稱會晤「徹底災難」，要求澤倫斯基辭職，但其言論影響力不及強生。澤倫斯基則回應稱葛蘭姆是「好人」，顯得較為輕描淡寫。

不過部分議員對強硬立場提出異議。共和黨奧克拉荷馬州參議員蘭克福特（James Lankford）警告，要求澤倫斯基下台可能引發烏克蘭內亂，而以左派立場聞名的老牌民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）則批評此舉「可怕」。然而，強生的表態因其眾院議長身份，仍是事件中最具權威性的聲音。

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