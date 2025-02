私人飛機闖跑道！西南航空客機降落時驚險爬升閃過

2025/02/26 10:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國西南航空(Southwest Airlines)一架班機於25日準備降落在芝加哥「中途國際機場」(Midway International Airport)時,突然有一架私人飛機闖入跑道,班機馬上放棄降落、重新爬升,幸好最後閃過私人飛機,過程十分驚險。

綜合外媒報導,西南航空表示,機組人員採取預防性復飛措施,避免和誤入跑道的飛機發生衝突,機組人員遵守安全程序,後續飛機安全著陸。目前美國聯邦航空局(FAA)和國家運輸安全委員會(NTSB)都表示正在調查此事。

這起事件發生在25日上午9點左右,當時西南航空編號2504的波音737-800客機,正準備降落於芝加哥中途國際機場,不料突然有一架小型私人商務機橫越跑道,據航班追蹤網站「Flightradar 24」數據顯示,2504航班準備重新爬升時,距離跑道地面僅剩15公尺,距離商務機僅剩624公尺。所幸2504航班重新爬升後,並沒有和私人飛機碰撞,2504航班當下飛越私人飛機時,高度為76公尺。

根據私人飛機與塔台之間的通訊紀錄,私人飛機飛行員疑似錯誤複述塔台人員指令,塔台人員多次告訴飛行員在「跑道前停留等候」。前聯邦航空管理局調查員古澤蒂(Jeff Guzzetti)表示,空中交通管制音訊中清楚地顯示,這架商務機未能聽從「不要穿越跑道」的明確指令,是「非常嚴重的跑道入侵事件」。

美國運輸部長杜菲(Sean Duffy)25日下午在社群平台「X」表示,目前FAA和NTSB都在調查此事件,但可以確定的是,飛行員必須遵守空中交通管制員的指示,如果他們不遵循指示,飛行員執照將會被吊銷。

