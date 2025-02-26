私人飛機闖跑道！西南航空客機降落時驚險爬升閃過

美國西南航空班機降落時，跑道突然有一架私人飛機闖入跑道，班機馬上放棄降落、重新爬升，幸好最後閃過私人飛機，過程十分驚險。（法新社）

2025/02/26 10:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空（Southwest Airlines）一架班機於25日準備降落在芝加哥「中途國際機場」（Midway International Airport）時，突然有一架私人飛機闖入跑道，班機馬上放棄降落、重新爬升，幸好最後閃過私人飛機，過程十分驚險。

綜合外媒報導，西南航空表示，機組人員採取預防性復飛措施，避免和誤入跑道的飛機發生衝突，機組人員遵守安全程序，後續飛機安全著陸。目前美國聯邦航空局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）都表示正在調查此事。

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這起事件發生在25日上午9點左右，當時西南航空編號2504的波音737-800客機，正準備降落於芝加哥中途國際機場，不料突然有一架小型私人商務機橫越跑道，據航班追蹤網站「Flightradar 24」數據顯示，2504航班準備重新爬升時，距離跑道地面僅剩15公尺，距離商務機僅剩624公尺。所幸2504航班重新爬升後，並沒有和私人飛機碰撞，2504航班當下飛越私人飛機時，高度為76公尺。

根據私人飛機與塔台之間的通訊紀錄，私人飛機飛行員疑似錯誤複述塔台人員指令，塔台人員多次告訴飛行員在「跑道前停留等候」。前聯邦航空管理局調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，空中交通管制音訊中清楚地顯示，這架商務機未能聽從「不要穿越跑道」的明確指令，是「非常嚴重的跑道入侵事件」。

美國運輸部長杜菲（Sean Duffy）25日下午在社群平台「X」表示，目前FAA和NTSB都在調查此事件，但可以確定的是，飛行員必須遵守空中交通管制員的指示，如果他們不遵循指示，飛行員執照將會被吊銷。

???? Southwest Flight WN2504 had a near-miss incident at Chicago Midway today when FlexJet Flight LXJ560 crossed Runway 31C.



by webcam host #southwestairlines #avgeek #boeing pic.twitter.com/Htqaj04Ift — Airways Magazine （@airwaysmagazine） February 25, 2025

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