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    柬泰聯手突襲中國詐騙據點 215人獲救含5台灣「豬仔」

    柬埔寨警方示意圖。（路透）

    柬埔寨警方示意圖。（路透）

    2025/02/24 11:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨警方近日聯手突襲兩國邊境的詐騙據點，成功救出215名受害者，其中包括5名台灣人，而這次行動更創下泰柬合作打擊詐騙以來規模最大紀錄。

    據《曼谷郵報》報導，柬埔寨警方22日突襲班迭棉吉省（Banteay Meanchey）巴比市（Poipet）的一棟三層樓建築。該地鄰近泰國邊境，有線報指出，這棟建築物被中國詐騙集團租來當作據點，從事電信詐騙及非法賭博。此外，該建築及土地所有權為該省一名高級政府官員，引發外界質疑當地官員可能與詐騙集團勾結。

    此次行動共救出215人，其中包括109名泰國人、50名巴基斯坦人、48名印度人、5名台灣人及3名印尼人。目前，柬埔寨警方正在進行身分調查，區分受害者與共犯，並記錄相關資訊，準備將他們轉移至泰國，交由各國政府安置

    泰國警方透露，他們是在收到一名受害者的求助電子郵件後展開調查，隨後確認詐騙據點的實際位置，並與柬埔寨警方聯手執行突擊行動。一名安全情報官員指出，這是泰柬合作打擊詐騙據點行動以來，拯救人數最多的一次，後續仍持續追查其他詐騙基地，防止更多人受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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