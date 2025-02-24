暖心！失業男想吃泡麵老闆送他千元物資 數月後收到4倍回禮

南韓失業男想吃泡麵，超市老闆好心送他5萬韓元物資，數月後就收到20萬韓元現鈔回禮。韓鈔示意圖。（彭博）

2025/02/24 11:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人間處處有溫暖！南韓京畿道富川市1名超市老闆，先前遇到失業的20來歲男子想吃泡麵但沒錢買，便好心送他5萬韓元（約新台幣1145元）的物資，沒想到數個月後就收到對方20萬韓元（約新台幣4580元）的回禮。

據《韓聯社》報導，老闆表示，他有天發現收銀台上有個信封，打開來後赫然看到20萬韓元現鈔，裡頭的紙條上寫著「雖然錢不多，但如果老闆去吃飯時能用這筆錢我會很高興，謝謝你讓我活下去。」

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老闆原本還不知道信封是誰留的，仔細回想才記起之前有個平常只買罐裝咖啡的年輕顧客，某次向他透露自己失業了沒錢買東西吃，不知道能不能賒帳拿包泡麵。

老闆對顧客的遭遇相當同情，直接送他價值5萬韓元的泡麵和食品，沒想到後來對方回送4倍現金，不過老闆並沒有收下這筆錢，而是等之後碰到年輕顧客時還了回去。

事實上，老闆的行為背後有政府支持，富川市於2023年6月推行「溫暖商店」計畫，讓地方商家向弱勢族群贈送生活物資，由富川市府負擔費用並提供後續幫助，藉此減少社福盲區。

富川市目前已有134家商店參與這項計畫，總計向1512名需要幫助的民眾提供9200萬韓元（約新台幣211萬元）的物資，社福單位也已接手相關個案。

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