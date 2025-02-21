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    以色列巴士連環爆炸 對約旦河西岸展開軍隊行動

    以色列當地時間20日晚間8點30分，安全部隊和拆彈部隊到巴特亞姆公車爆炸現場檢查殘骸。（法新社）

    以色列當地時間20日晚間8點30分，安全部隊和拆彈部隊到巴特亞姆公車爆炸現場檢查殘骸。（法新社）

    2025/02/21 19:57

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列南部城市巴特亞姆（Bat Yam）和霍隆（Holon）昨（20日）晚間發生3起巴士連環爆炸事件，所幸車輛皆為空車，無人傷亡。以色列警方研判為「疑似恐怖攻擊」，總理納坦雅胡隨即下令國防軍（IDF）對約旦河西岸的「恐怖主義中心」展開大規模軍事行動，打擊恐怖分子據點。

    綜合外媒報導，爆炸發生於巴特亞姆和霍隆的巴士停車場，另有2輛巴士上的爆裂裝置未引爆。警方表示，其中一枚未爆炸裝置重達5公斤，並附有「圖爾卡姆復仇」（Revenge from Tulkarm）的字條，疑似與以色列近期在西岸城市圖爾卡姆（Tulkarm）的反恐行動有關。

    對此，以色列運輸部長雷格夫（Miri Regev）宣布，全國巴士、火車及輕軌全部停駛，以進行安全檢查。納坦雅胡則在與國防部長及軍方高層召開緊急會議後，指示以色列國防軍對約旦河西岸的「恐怖主義中心」展開大規模軍事行動，並增派3個營至當地，以預防未來可能的攻擊發生。

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