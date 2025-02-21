後門、惡意程式充斥 韓媒警告：資料外洩中國威脅加劇

中國IT裝置與服務存在竊取與洩漏個資的風險。（路透檔案照）

2025/02/21 17:20

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《朝鮮日報》報導，在被爆出人工智慧（AI）聊天機器人DeepSeek將用戶資料傳輸到Tiktok母公司字節跳動後，韓國對於中國應用程式（App）與智慧裝置竊取、洩漏資料的疑慮日益加劇。

報導說，安全專家21日說，中國的資訊科技（IT）產品與服務，包括購物App全球速賣通（AliExpree）與Temu、網路監控攝影機、掃地機器人等存在在製造過程中嵌入後門與加密薄弱的重大風險。

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首先，嵌入裝置的後門允許製造商或第三方未經授權取得個資，祕密傳送，當App或裝置未經用戶許可，將敏感資料傳送到外部伺服器時，便發生資料外洩。

其次，供應鏈攻擊涉及在製造或配送過程中，將惡意程式碼插入IT產品。一個值得注意的案例是2018年在美超微伺服器的主機板中發現疑似中國的間諜晶片。

網路偵測與回應（NDR）公司CQVista執行長Jeon Deok-jo說，「最常見的方式是在生產過程中嵌入後門。事實上，已出現過公家機關的監視錄影機將畫面傳送到中國的案例」。

他補充，在軍事設施、市政府的監視器與家庭IP攝影機也都發現類似的安全漏洞。他說，「因為這些後門難以透過標準的安全解決方案檢測出來，因此在裝設後，密切關注網路流量，對識別出未經授權的資料傳輸十分重要」。

安全專家也警告，中國駭客組織時常透過分發帶有惡意軟體的IT產品或經營虛假網站來發動攻擊。

SK Shieldus的「白帽駭客組織」EQST Lab負責人Lee Ho-seok說，「一些中國 駭客組織銷售預先安裝有惡意程式的隨身碟」。在一個案例中，從海外購物網站，比如全球速賣通購買異常廉價的隨身碟，而該產品被設計來在插入電腦後，立即執行惡意軟體。

他補充，儘管App的權限結構已改善，但如果使用者在不知情的情況下授予存取權限，仍存在個資洩漏的風險。他警告，「一些虛假的中國網站偽裝成YouTube影片下載網站，散播勒索軟體，必須格外謹慎」。

報導說，網路安全專家強調，中國的IT裝置不僅有導致個資外洩之虞，也可能作為更大規模的駭客攻擊的門戶。隱藏在隨身碟或IP監視器的後門可能使相關攻擊的範圍擴展至企業與公部門網絡，導致機密資料迅速洩漏到中國等國家。

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