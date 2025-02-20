英國小村驚現20米巨大天坑 花園、馬路被吞噬急撤30戶

英國南部薩里郡驚現20公尺長的天坑，當局緊急撤離30戶居民。（路透）

2025/02/20 20:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國南部薩里郡（Surrey）葛斯通村（Godstone）近日出現巨大天坑，不僅吞噬一座花園，還迫使至少30戶居民緊急撤離。

綜合外媒報導，距離倫敦南方約32公里的葛斯通村，17日突然出現天坑，短短一天內，坑洞迅速擴展至20公尺長，迫使當地政府宣布發生「重大事故」，立即採取安全應對措施。由於擔心瓦斯管線破裂、引發爆炸，當局已疏散約30戶居民，並進行停水作業，影響當地供水超過一天。

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當地住戶憶述事發當時的驚悚場景，「我聽見猛烈的敲門聲，走過去開門時，眼前的景象宛如瀑布，因為天坑就在家門前！另一名住戶則說，他的花園直接被天坑吞噬，擔憂地基進一步倒塌，「我們非常害怕，牆壁可能會倒」。

倫敦布魯內爾大學 （Brunel University of London）工程學院副院長柯林斯（Philip Collins）推測，可能是道路下方的水管爆裂，水流沖刷地基泥土，導致坍塌。此外，他也翻查1868至1869年的軍事測量地圖，發現天坑附近曾有一處被標記為「沙坑」的採石場，雖然後來被填平，但可能留下更深、更薄弱的土壤，加劇塌陷風險。

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