日本人護照持有率17.5％ 遠低於南韓美台近4至6成

日本外務省今天公布2024年的護照發行數量為382萬本，累計至2024年底日本人持有的有效護照總數為2164萬本，持有率為17.5%。（美聯社，資料照）

2025/02/20 16:06

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本外務省今天公布2024年的護照發行數量為382萬本，累計至2024年底日本人持有的有效護照總數為2164萬本，持有率為17.5%，遠低於美國、南韓和台灣4到6成的高持有率，其中台灣持有率將近6成，比率極為懸殊。

日本經濟新聞報導，依日本政府觀光局（JNTO）統計，2024年訪日的外國旅客達3687萬人次創下新高記錄，較疫情前的2019年增加了15.6%，但日本人去年出國人次為1301萬，水準不到疫情前的半數。

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出國人數變少，護照的持有率也相對變低，2013年日本人持有的有效護照占人口24%，疫情期間的2021年降低到2成以下，即使疫情解封，有效護照持有率也未回升到以前的水準。

去年外務省發行的護照為382萬本，有效護照總數2164萬本，持有率為17.5%，相當於每6人僅有1人持有有效護照。日本旅行業協會（JATA）統計，美國人的護照持有率將近5成、南韓將近4成，而台灣則將近6成。

報導指出，日本護照持有率偏低，主要為經濟理由，日幣貶值加上旅遊目的地物價上漲等原因，讓很多人將海外旅遊排除在休閒選擇之外。日本在90年代泡沫經濟時期，每年的護照發行量均超過400萬本。2019年的發行量也達到451萬本。

疫情也影響了日本人旅遊意識，由於疫情期間無法出國，讓很多日本人發現在日本國內旅遊也能充分享受旅遊的樂趣。

另一方面，因為海外留學費用變高，也讓日本留學生人數降低，美國國際教育研究所（IIE）公布的資料顯示，2023年至24年度美國大學的在學日本留學生人數約1.4萬人，較疫情前的2018至19年度減少了22%。

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