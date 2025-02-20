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    韋伯望遠鏡新突破！ 捕捉銀河中心黑洞最詳細影像

    銀河系中心的「人馬座A*」黑洞距地球約2萬7千光年。科學家希望藉由觀測進一步了解這類神祕天體的本質。（圖擷取自NASA/CXC/SAO）

    銀河系中心的「人馬座A*」黑洞距地球約2萬7千光年。科學家希望藉由觀測進一步了解這類神祕天體的本質。（圖擷取自NASA/CXC/SAO）

    2025/02/20 09:41

    〔記者陳成良／台北報導〕美國航太總署（NASA）韋伯太空望遠鏡再創重大突破。科學家18日宣布，他們已獲得迄今最長時間、最詳細的銀河系中心超大質量黑洞觀測資料，發現這個引力強大到連光都無法逃脫的天體正持續釋放神祕閃焰。

    英國《獨立報》報導，研究團隊發現，這個於2022年首度拍攝到的黑洞「人馬座A*」（Sagittarius A*）相當活躍。其事件視界（event horizon）─也就是黑洞周圍由高溫氣體與塵埃組成的旋轉盤，正不斷發出閃焰。這項研究成果已發表於《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

    研究主持人、美國西北大學天文物理學家優素福-扎德（Farhad Yusef-Zadeh）表示：「雖然所有超大質量黑洞都可能產生閃焰，但我們銀河系中心的黑洞特別獨特，似乎永遠處於躁動狀態。我們在2023年至2024年間多次觀測，每次都發現新的變化，從未有過相同的景象。」

    研究團隊運用韋伯望遠鏡的紅外線成像技術，在1年內累積48小時的觀測時間。優素福-扎德描述：「觀測資料顯示，黑洞亮度持續變化，時而突然爆發出強烈光芒，隨後又歸於平靜。這些活動似乎完全沒有規律可循。」

    科學家推測，這些閃焰可能源自2種不同規模的擾動：小規模擾動類似太陽閃焰，大規模擾動則可能來自磁場碰撞或靜電放電。透過同時觀測不同波長的光，研究人員首次發現較短波長的亮度變化會先於較長波長出現，顯示粒子可能在較短波長下更快損失能量。

    展望未來，研究團隊計劃進行更長時間的持續觀測。優素福-扎德解釋：「若能進行24小時連續觀測，就能降低雜訊干擾，發現更多先前無法觀察到的現象，並確認這些閃焰是否具有週期性。」

    韋伯望遠鏡捕捉銀河系中心黑洞最詳細影像，中心明亮橘紅色區域顯示黑洞活躍的閃焰活動。（圖擷取自Farhad Yusef-Zadeh/Northwestern University）

    韋伯望遠鏡捕捉銀河系中心黑洞最詳細影像，中心明亮橘紅色區域顯示黑洞活躍的閃焰活動。（圖擷取自Farhad Yusef-Zadeh/Northwestern University）

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