美國海關去年查獲走私假冒商品 近9成來自中國、香港

美國海關及邊境保護局（CBP）1月查獲大量來自中國和香港的珠寶仿冒品。（法新社資料照）

2025/02/19 17:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼美國聯邦政府查獲價值高達2億美元的大規模走私案後，美國海關及邊境保護局（CBP）1月也查獲大量來自中國和香港的珠寶仿冒品，並指2024年查獲的走私假冒商品中，約有90%是來自中國和香港。

《美國之音》報導，負責路易斯維爾的CBP芝加哥辦公室2月10日在X平台發文，展示他們在一批標註為女性瑜珈褲的貨運中所查獲的假冒名牌商品，包括百達翡麗（Patek

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Philippe）、愛彼特（Audemars Piguet）、路易威登等知名品牌的仿冒珠寶和手錶，但在整箱貨物中沒有一條瑜珈褲。

CBP發布聲明指出，負責路易斯維爾的CBP人員1月共查獲28批假冒的名牌珠寶和手錶，市值達2750萬美元；此外，在去年12月至今年1月間，CBP也在紐約市查獲了市值3000萬美元的假Tiffany珠寶。

CBP在1月29日宣布，在印第安納州查獲價值500萬美元的假冒商品，並宣布查獲價值4000萬美元，與超級盃美式足球賽有關的假貨。

CBP在聲明中指出，2024年查獲的假冒物品中，約90%是來自中國和香港；聲明引述路易斯維爾港口總監歐肯（Philip Onken）的話表示：「我們的人員非常擅長透過目視檢查，來識別代表較高風險的包裹。」

美國聯邦執法人員1月25日公布一起價值高達2億美元的大規模走私案，逮捕了8名被告，其中1人逃往中國，涉案人員包括物流業者、倉儲業者、卡車司機，涉案者被控多項罪名，其中，共謀罪最高可判5年徒刑，破壞海關封條最高判10年，走私罪最高判20年。這起大規模走私案發生在2023年8月至2024年6月間，調查仍在進行中。

假冒和盜版商品威脅美國經濟、企業競爭力和工人的生計，在某些其況下還威脅國家安全和消費者的健康。美國長期以來對中國涉嫌侵犯智財權表達擔憂，並因此對中國商品加徵關稅。美國貿易代表署在2017年發布的報告稱，中國竊取的智財權每年給美國經濟帶來2250億美元至6000億美元經濟損失，包括強迫技術轉移、網路竊密和假冒偽劣商品的氾濫。

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