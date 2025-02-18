共和黨眾議員提案將川普生日定為國假

美國紐約州共和黨聯邦眾議員坦尼（右）提案，將前總統川普的生日6月14日，定為國假。（圖：Claudia Tenney/ Facebook）

2025/02/18 21:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約州共和黨聯邦眾議員坦尼（Claudia Tenney）提案，將前總統川普的生日6月14日，定為聯邦公眾假日，引發熱議。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，坦尼上週五提出的《川普生日與國旗日設為假日法案》（Trump’s Birthday and Flag Day Holiday Establishment Act），建議將6月14日 ，同時也是美國國旗日的這一天，設為聯邦公眾假日，以紀念川普的生日。

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坦尼17日在社群平台 X 上寫道：「正如喬治·華盛頓（George Washington）的生日被定為聯邦假日一樣，川普總統的生日也應該被慶祝，以表彰他作為美國黃金時代奠基者的地位。」 喬治·華盛頓的生日是2月22日，但紀念他的「總統日」（Presidents Day），則定在2月的第三個星期一。

坦尼在提出川普生日法案後，又於上週五分享了一則貼文，表示：「沒有任何一位現代總統，比川普對我們的國家更為關鍵。」

她補充說：「今天，我提出立法，將川普的生日和國旗日定為聯邦假日，確保川普總統對美國偉大事業的貢獻，永遠載入法律。」

這項法案，是共和黨議員們紀念川普及其「美國優先」（America First）主張的最新嘗試。

上個月，北卡羅來納州共和黨眾議員麥克道爾（Addison McDowell）提出立法，建議將華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）更名為川普國際機場。

麥克道爾與賓州共和黨眾議員瑞森塔勒（Guy Reschenthaler）、喬治亞州共和黨眾議員傑克（Brian Jack）、西維吉尼亞州共和黨眾議員摩爾（Riley Moore）和德州共和黨眾議員吉爾（Brandon Gill）共同提出了這項法案。

喬治亞州共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）上週也提出了一項新法案，建議將格陵蘭（Greenland）更名為「紅白藍島」（Red, White, and Blueland），因為川普總統正尋求購買該島嶼領土。

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