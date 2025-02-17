川普凍結預算 全球愛滋病防治面臨崩潰 聯合國機構警告：將有數百萬人喪命

隨著川普政府凍結美國海外援助，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）今警告，若情況持續，未來四年愛滋病相關死亡人數可能增加400%，高達630萬人。（路透）

2025/02/17 11:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著川普政府凍結美國海外援助，拉丁美洲地區的愛滋病防治工作面臨重大危機，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）今警告，若情況持續，未來四年愛滋病相關死亡人數可能增加400%，高達630萬人。

綜合外媒報導，此次凍結援助影響了由小布希政府時期開始的總統緊急救援計畫（PEPFAR）。根據愛滋病研究基金會（amfAR）分析，該計畫支持超過2000萬名愛滋病毒患者和27萬名衛生工作者。UNAIDS更預測，若無其他資源投入，新感染人數可能在五年內增至870萬。

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聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）執行主任比亞尼馬（Winnie Byanyima）接受採訪時表示。「這在許多國家都是一個嚴重的問題」，他也提到「我必須敲響警鐘，讓大家清楚知道，這是非常重要的一部分。如果這筆資金消失，將會有人因此喪命。」

在墨西哥，洛佩茲（Rosember Lopez）創立的UMALCS組織致力於消除愛滋病歧視，但因美國資助停止而面臨關閉危機。哥倫比亞的Red Somos組織則因PEPFAR支援中斷，導致約300名委內瑞拉移民無法繼續接受治療。海地的Zanmi Lasante醫療組織同樣被迫縮減活動規模。

援助組織指出，資金凍結使他們難以繼續提供重要的愛滋病預防藥物PrEP，治療中斷不僅可能導致病毒反彈，更可能出現具抗藥性的新病毒株。在海地等地區，由於當地居民幾乎完全依賴美國資金維持醫療保健，援助中斷將使他們無法獲得必要的藥物和醫療照護。

衛生組織執行主任形容，這次停止工作命令如同「飛機墜毀」，對當地造成極大混亂且難以恢復。儘管美國政府後來針對藥品發布豁免，但PEPFAR的所有工作仍被暫停90天。

作為世界最大的官方發展援助提供者，美國主要通過美國國際開發署（USAID）提供資金。當前，許多非洲國家已因巨額債務而難以填補潛在資金缺口，部分醫療設施已經關閉。援助組織呼籲國際社會提供協助，以避免全球愛滋病防治工作出現重大倒退。

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