中國海關驚現「重口味零食」 1.2公斤腌響尾蛇震驚網友

中國南京海關查到一瓶醃漬響尾蛇尾。（圖擷取自影片）

2025/02/16 16:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國南京海關近日查獲1件申報為「零食」的進境郵件，內含1.2公斤用鹽醃製的響尾蛇尾巴，消息引發廣泛熱議。該事件不僅揭示了非法進口野生動物製品的問題，也再次引發對食品安全和生態保護的關注。

網媒《香港01》報導，2月13日，南京海關所屬金陵海關駐郵局辦事處的工作人員在例行檢查中，發現1件申報為「零食」的進境郵件機檢圖像異常，且散發出刺鼻氣味。經開箱檢查，發現郵件內是1個塑膠罐，罐體有2次包裝痕跡，罐內裝有用鹽醃製的響尾蛇尾巴，重量達1.2公斤。目前，該郵件已依規定暫不予放行。

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這一消息經多家中國媒體轉載後迅速登上熱搜，引發網友熱烈討論。不少人對於如此「重口味」的食品表示震驚。1位上海網友評論：「這也敢吃？響尾蛇可是劇毒動物！」另有網民指出，蛇類可能攜帶寄生蟲或病菌，食用風險極高。

此外，有人呼籲加強科普教育和法規執行，避免野生動物及其製品非法流通。「野生動物不僅可能攜帶疾病，也是生態系統的重要組成部分，不應隨意捕捉或交易。」1位環保人士表示。

根據《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》，包括生或熟肉類及其製品在內的多種動植物產品均被禁止進口。此外，響尾蛇作為野生動物，其非法捕捉、交易或加工製品均可能觸犯相關法律。

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