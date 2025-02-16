才剛換囚成功 又傳美公民在俄羅斯涉毒被抓

莫斯科市法院新聞處2月15日發布的影片截圖顯示，因涉嫌走私大麻果醬而被拘留的美國公民拜爾斯（Kalob Wayne Byers）於在莫斯科出庭受審。（美聯社）

2025/02/16 13:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名美國公民因涉嫌毒品走私在俄羅斯遭逮捕，莫斯科法院已下令將其拘留30天。此事件發生於美國剛剛透過換囚行動，成功釋放一名在俄羅斯被關押的美國教師之後，令美俄關係更加微妙。

根據美聯社報導，根據俄國警方說法，28歲的美國公民卡洛布·韋恩·拜爾斯（Kalob Wayne Byers）於2月7日從土耳其伊斯坦堡抵達莫斯科伏努科沃機場（Vnukovo Airport）時，在行李檢查中被查獲攜帶含有大麻成分的糖果，隨即被俄羅斯海關官員逮捕。

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俄羅斯聯邦海關總署14日證實了他的拘留事實，並指出他涉嫌試圖將大量毒品走私入境。俄羅斯通訊社國際傳真社（Interfax）援引相關消息指出，若罪名成立，他可能面臨最高7年的監禁。

稍早前，美國政府宣布已成功釋放自2021年以來因毒品指控在俄羅斯被拘留的美國教師佛格爾（Marc Fogel）。白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）11日表示，特使魏科夫（Steve Witkoff）已帶著佛格爾離開俄羅斯領空，兩國透過談判達成了換囚協議。然而，瓦爾茲並未透露美國或其盟友是否因此釋放了某位俄羅斯公民。

俄羅斯總統府克里姆林宮12日表示，佛格爾的釋放是與一名被關押在美國監獄中的俄羅斯公民獲釋有關，但未具體說明該名俄羅斯公民的身分。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，該名俄羅斯公民的身分將於幾天內在返回俄羅斯領土後對外公布。

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