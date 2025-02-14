台灣中美洲唯一邦交國 爪地馬拉更拉近與美國關係

外交部長林佳龍去年10月下旬訪問瓜地馬拉，與瓜國外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）舉行會談。 （路透）

2025/02/14 20:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任後，重新重視對中、南美洲的政治和經濟關係，與我國有邦交的瓜地馬拉順勢成為受惠國家。當地媒體指出，美、台、瓜三國在中美洲的「三邊戰略」已成形，將是美國阻止中國繼續滲透的重要憑藉。不過，這也使得其他中、南美洲國家，必須在美國和中國之間選邊站。

《中央社》引述瓜國《自由新聞報》（Prensa Libre）指出，美國陸軍工兵團的專家近日將訪瓜，準備評估擴建強化現有港口基礎設施，以及建設新港口的發展計畫。雙方還計畫將大西洋與太平洋沿岸的港口、國際機場及鐵路系統相連，讓銷往北美和歐洲市場的進出口貨物運輸更為順暢。此外，瓜國也計畫建立與墨西哥及薩爾瓦多相連的鐵路系統，並將該鐵路往北整合，成為通往墨西哥與北美洲的區域運輸網絡，提升物流效率。

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瓜國國際關係學者、《自由新聞報》專欄作家楚希尤（Pedro Trujillo）分析，美國國務卿魯比歐上任後旋即訪問中美洲，將中國地緣戰略影響力長期被忽視的現實，放到談判桌上。多年來，美國放任中國滲透中美洲礦業、通訊和基礎建設等重要領域，如今開始有所反應並積極面對，此時更凸顯台灣與瓜國關係的重要性。美台瓜在中美洲相互合作的「三邊戰略」已成形。

楚希尤認為，從美國角度來看，台瓜兩國是美方在中美洲的兩大盟友，能共同應對中國在該地區的勢力擴張和影響力，無論是在戰略基礎建設投資，或對抗類鴉片止痛劑芬太尼問題上，台瓜都具有重要作用。對台灣而言，瓜國是中美洲重要夥伴，有助於台灣向世界展現自由民主國家地位。瓜國則是唯一與台灣有邦交關係的中美洲西語國家，這對於瓜國在經濟、外交甚至安全領域上拉近與美國隱含「巨大優勢」。

楚希尤指出，對於其他周邊國家，美台瓜「三邊戰略」也明確傳遞川普政府的態度，亦即共同合作將彼此互利，持續靠攏中國則後果自負。

《法新社》指出，中、南美洲已成為川普與中國對抗的關鍵戰場，川普政府目前對該地區國家的態度仍是強硬多於安撫，不斷施壓各國在美中之間選邊站。然而，中、南美洲現在已有3分之2國家加入中國「一帶一路」基礎建設倡議，中國也已超過美國成為巴西、秘魯、智利等多國最大貿易夥伴。前墨西哥駐美大使薩魯坎（Arturo Sarukhan）示警，川普對中、南美國家的威脅和挑釁，可能會將它們進一步推向北京的懷抱。

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