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    台中新光三越氣爆傷亡慘重 登上多家國際媒體重要報導

    台中新光三越百貨氣爆現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越百貨氣爆現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    2025/02/13 21:47

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越百貨今天（13日）嚴重氣爆釀4死26傷，多樓層落地窗破裂、不少人被炸飛，不僅國人高度關注，多家外國媒體體也大幅報導，意外迅速升級為國際事件。

    今天上午11點半左右，台中新光三越百貨突然發生嚴重氣爆，疑似12樓美食街裝潢拆除施工釀災，氣爆現場宛如被砲彈擊中，12樓幾乎整層樓窗戶都被炸掉，多人當場被炸飛或受波及，現場滿目瘡痍。台中市消防局初步調查認定，起因是12樓瓦斯氣爆。

    日本《NHK》、《TBS》、《讀賣新聞》、《產經新聞》、《產經新聞》等媒體紛紛以「台灣百貨公司」（台湾の百貨店）、「台灣台中百貨大樓爆炸」（台湾 台中のデパートで爆発）為題，大幅報導氣爆事故經過，持續追蹤台灣警消後續的救災工作、確認死傷者是否有日本籍人士。

    《韓聯社》、《KBS》、《SBS》等南韓媒體也將台中氣爆事故列為重要報導，發布多篇追蹤報導；美國《CNN》提到台灣總統賴清德已呼籲相關部門盡快調查事故原因，也提醒民眾不要靠近事故現場；英國《BBC》則在X（原推特）上轉發爆炸影片，指出新光三越百貨外牆一瞬間被炸出大洞，大量磚塊和建材伴隨灰色粉塵從高處墜落。

    爆炸噴飛物品砸落，連外面路人也遭波及，警消緊急救援。（記者廖耀東攝）

    爆炸噴飛物品砸落，連外面路人也遭波及，警消緊急救援。（記者廖耀東攝）

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