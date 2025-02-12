又是司法部！中國前司法部副部長劉志強涉貪被起訴

中國最高法院檢察院11日證實，前司法部副部長劉志強近日已被起訴。（圖擷自網路）

2025/02/12 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高法院檢察院11日通報前司法部副部長劉志強受賄案最新進展，稱經最高檢指定，安徽省蕪湖市檢察院近日已向蕪湖市中級法院對劉志強提起公訴。

綜合媒體報導，中國檢察機關在起訴書指控，「劉志強利用擔任公安部國際合作局局長；青海省副省長、省公安廳廳長；司法部中共黨組成員、副部長；國家禁毒委員會委員等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法追究其責任。」

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61歲的劉志強去年4月被官方通報落馬，同年10月再通報開除中共黨籍。

公開資料顯示，劉志強是中國山東鋤城人，畢業於國際政治學院英語系。與前司法部長傅政華一樣，劉志強任職歷經公安、司法兩個系統，曾在中國公安部服務長達近30年。

事實上在劉志強落馬前，已有數名曾與他在青海政法系統共事的同事及下屬被查，包括曾任省公安副廳長的白世德、陸元慶和任三動；曾任省公安廳交通警察總隊長的王福海、任副總隊長的趙承敏等。

劉志強2016年1月奉調回北京，任副司法部長，2024年6月屆齡退休。擔任副司法部長期間，劉志強先後經歷5任司法部長，其中吳愛英、傅政華、唐一軍3位上司先後落馬。

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