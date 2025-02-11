川普再禁跨性別者服役！新國防部長下令暫停招募、手術

在總統川普指示下，新任美國國防部長赫格塞斯上週下令，禁止跨性別者加入美軍。（美聯社）

2025/02/11 08:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，在總統川普指示下，新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於上週下令，禁止跨性別者加入美軍。根據一份2月7日的備忘錄，所有有「性別不安」（gender dysphoria）病史的申請者，即刻起暫停招募。此舉引發跨性別權益團體反彈，擔心服役軍人的相關醫療程序也將暫停。

根據國防部長簽署的備忘錄，所有與確認或促進軍人「性別轉換」（gender transition）相關的醫療程序，包含已排定、未排定或計畫中的手術，都將暫停。備忘錄同時指出，患有性別不安的現役軍人「已自願為國效力，將會受到尊嚴與尊重」。

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備忘錄並未明確說明，目前已在軍中服役，且性別認同與出生時性別不同的軍人，將面臨何種處境，僅授權負責人員與戰備的副部長，針對現役軍人制定相關政策。赫格塞斯在1月27日上任，由於五角大廈尚未針對現役跨性別軍人的相關規定做出回應，因此情況尚不明朗。

上週五，赫格塞斯在軍方座談會上，嚴厲抨擊多元、公平和共融（DEI）政策。他表示：「我認為軍事史上最愚蠢的口號就是『我們的多元性就是我們的力量』。我認為我們的力量來自於團結。」

此前，川普簽署的行政命令，要求赫格塞斯更新醫療標準，以確保其「優先考慮戰備和殺傷力」，並採取行動「終止在國防部使用臆造和身份認同式的代名詞」；上個月，五角大廈也宣布，將不再使用資源慶祝包含黑人歷史月和婦女歷史月等「身份認同月」，並將其視為「已死」。

該命令也規定，表達與出生時性別不同的「性別認同」（gender identity）不符合軍事標準，同時限制使用依據生理性別劃分的睡眠、更衣和盥洗設施。這並非立即的禁令，而是指示國防部長執行相關政策。

新政策也撤銷了前總統拜登的行政命令，指出拜登的命令允許在軍中「為配合『性別認同』，提供特殊情況安排，但這損害了軍事戰備和部隊凝聚力。」前總統歐巴馬於2014年取消了對跨性別軍人的全面禁令。

目前估計，美軍中約有9000至14000名跨性別軍人，但確切數字並未公開。根據國會研究服務處的資料，從2016年1月1日至2021年5月14日，國防部約花費1500萬美元（約新台幣4.92億元），為1892名現役軍人提供跨性別治療（包含手術和非手術）。

根據這份2月7日的備忘錄，所有有「性別不安」（gender dysphoria）病史的申請者，即刻起暫停招募。（圖取自美國國國防部）

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