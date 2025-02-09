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    四川山崩疑採礦掏空！官方數字1死2傷28失聯 習近平說話了

    四川筠連縣金坪村發生山崩。（翻攝自微博）

    四川筠連縣金坪村發生山崩。（翻攝自微博）

    2025/02/09 23:43

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村8日發生山崩，官方今天（9日）通報稱確認1死2傷28人失聯，救援工作仍在繼續。

    8日上午11點50分左右，四川筠連縣金坪村發生山崩，多間民房瞬間遭掩埋，後續山崩仍持續發生，增加救援難度。官方初步研判，山崩原因與最近當地持續降雨和地質條件有關，不過有當地居民表示，這幾天確實有連續降雨發生，但雨勢都不大，也沒有積水狀況，認為山崩與最近天氣無關，懷疑是10、20年前有煤礦企業在當地開採多年，掏空山體，當地此後土石流、坍方災情不斷，這次是近年最嚴重的一次。

    根據中國官媒《央視》報導，截至9日上午11點，初步確認10戶民房和1戶生產用房遭掩埋，1人遇難、另有28人失聯，另外還有1人輕傷、1人重傷，均無生命危險。

    災害發生後，中國國家主席習近平做出指示，盡速搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後工作，後續要加強監測預警，防止類似災害再次發生。中國國務院總理李強也表示，要查明山崩原因，排查周邊地區地質災害隱患，轉移受影響的民眾。

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