川普控迫害農民並砍金援 南非譴責宣傳錯誤訊息

2025/02/09 02:36

〔中央社〕美國總統川普昨天以南非土地政策掠奪白人農民的土地為由，簽署行政命令削減對南非的財務援助後，南非政府今天表示對「錯誤訊息」宣傳予以譴責。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）上個月簽署法案，讓國家更容易因公共利益徵用土地。

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川普（Donald Trump）在未提供證據的情況下，聲稱「南非正在沒收土地」，「某些階級的人民」受到「極惡劣」對待。白宮則宣布，未來將制訂計畫，將南非農民及其家人當作難民重新安置。

法新社報導，南非政府今天指出：「對於似乎旨在汙衊我們偉大國家的錯誤訊息（misinformation）與宣傳活動，我們感到擔憂。看到這樣的陳述似乎獲得美國決策者青睞，令人感到失望。」

黑人在殖民與種族隔離時代被剝奪土地和財產權，受此影響，土地所有權在南非具有高度政治敏感性。

南非3/4的永久產權農地仍為白人地主所擁有，而白人僅占總人口約8%。根據2017年最新土地稽核結果，占總人口80%的黑人相較之下僅擁有4%永久產權農地。

南非外交部表示「注意到」川普的行政命令，並稱這項命令的基本前提不實，忽視南非深遠且痛苦的殖民和種族隔離歷史。

南非外交部還提到，諷刺的是，這道行政命令為南非最富裕的一群人提供美國難民身分，與此同時，來自其他國家的脆弱民眾儘管面臨真實困境，卻被美國驅逐出境或拒絕庇護申請。

美國國務院發言人今天宣布，美國已準備好重新安置「受迫害的南非農民」。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在社群媒體X平台說：「僅因種族就遭到針對的受迫害南非農民及其他無辜受害者，若選擇移居美國，將受到歡迎。」

美聯社報導，代表具歐洲血統的南非人（Afrikaners）的兩大團體今天表明，他們不會接受川普的移居美國提議。

據稱代表約200萬人的南非白人工會「團結」（Solidarity）執行長赫曼（Dirk Hermann）說：「我們的成員在這裡工作，他們希望待在這裡，也將待在這裡。我們致力在此建立未來，我們哪裡也不去。」1140209

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