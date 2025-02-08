讓加拿大變第51州 杜魯道：川普是認真的

加尼大總理杜魯道私下透露，他認為川普認真想讓加拿大成為美國第51州。（路透）

2025/02/08 21:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在當地時間週五的一次會議上透露，川普打算讓加拿大成為美國第51州的想法「是認真的」，而讓川普動心的因素，就是加拿大擁有的豐沛自然資源。

《美聯社》報導，杜魯道是在一場與商業與工會領導人的閉門會議上，說出這番關於川普的評論，但他的談話內容意外被一台擴音器放了出來。

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杜魯道當時說：「川普先生的想法是，最簡單的做法就是合併我們的國家，而且他是認真的。」

杜魯道接著指出：「他們非常在意我們的資源，這些我們擁有的資源，他們非常想從中受益。」

加拿大主席艾伯塔省勞工聯合會（Alberta Federation of Labor）主席麥高文（Gil McGowan）在X上發文，證實杜魯道的確說過這番話，「是的，我能確認杜魯道說過，他評估川普真正想要的不是關於芬太尼、移民甚至是貿易赤字方面的改動，他真心想要的是主宰加拿大，或是徹底拿下這個國家。」

Yes, I can confirm that Trudeau said his assessment is that what Trump really wants is not action on fentanyl or immigration or even the trade deficit — what he really wants is to either dominate Canada or take it outright. Tariffs are a tactic towards that end. https://t.co/leWzxYrnd4 — Gil McGowan （@gilmcgowan） February 7, 2025

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