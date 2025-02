讓加拿大變第51州 杜魯道：川普是認真的

2025/02/08 21:36

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在當地時間週五的一次會議上透露,川普打算讓加拿大成為美國第51州的想法「是認真的」,而讓川普動心的因素,就是加拿大擁有的豐沛自然資源。

《美聯社》報導,杜魯道是在一場與商業與工會領導人的閉門會議上,說出這番關於川普的評論,但他的談話內容意外被一台擴音器放了出來。

請繼續往下閱讀...

杜魯道當時說:「川普先生的想法是,最簡單的做法就是合併我們的國家,而且他是認真的。」

杜魯道接著指出:「他們非常在意我們的資源,這些我們擁有的資源,他們非常想從中受益。」

加拿大主席艾伯塔省勞工聯合會(Alberta Federation of Labor)主席麥高文(Gil McGowan)在X上發文,證實杜魯道的確說過這番話,「是的,我能確認杜魯道說過,他評估川普真正想要的不是關於芬太尼、移民甚至是貿易赤字方面的改動,他真心想要的是主宰加拿大,或是徹底拿下這個國家。」

Yes, I can confirm that Trudeau said his assessment is that what Trump really wants is not action on fentanyl or immigration or even the trade deficit — what he really wants is to either dominate Canada or take it outright. Tariffs are a tactic towards that end. https://t.co/leWzxYrnd4