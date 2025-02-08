以哈停火第5度人質換囚 以色列3人獲釋

哈瑪斯武裝分子在釋放人質前安排一齣儀式，現場有不少巴勒斯坦民眾圍觀。（美聯社）

2025/02/08 21:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）今（8日）再度釋放3名以色列人質，這是以哈停火以來，雙方第5度以人質換取釋放囚犯，但哈瑪斯武裝分子特地安排一齣儀式耀武揚威，且這3名人質看上去皆羸弱不堪，引起以色列不滿。

《美聯社》報導，3名被釋放的人質分別是52歲的夏拉比（Eli Sharabi）、56歲的班亞米（Ohad Ben Ami）以及34歲的李維（Or Levy），哈瑪斯士兵將他們帶到舞台上，逼迫他們發表聲明，最後才將他們移交給紅十字會人員。

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哈瑪斯安排的這齣戲碼，以及人質虛弱的體態，引起以色列方面不滿，以色列總理辦公室在聲明中表示「我們不會接受這種令人震驚的景象」，但聲明中沒有說明會如何回應。

以色列在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）說，這一幕「艱困的景象」正是以色列必須與哈瑪斯停火，將人質帶回家的理由。

面對批評聲浪，哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）辯稱，他們已在以色列不斷轟炸加薩走廊的情況下，「努力」保住了人質的性命。

這是以哈停火以來，雙方第5次進行人質換囚，在此之前，已有逾550名巴勒斯坦囚犯被釋放，以色列方面也有18名人質獲釋；根據協議，哈瑪斯在停火第1階段必須釋放33名人質，換取以色列釋放近2000名囚犯。

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