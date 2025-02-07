美軍承包飛機墜毀菲律賓南部 機上4人全數罹難

美軍印太司令部證實，1架美軍承包飛機6日在菲律賓南部田野墜毀，機上1名美軍士兵、3名國防承包商全數罹難。（美聯社）

2025/02/07 09:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）證實，1架美軍承包飛機6日在菲律賓南部田野墜毀，機上1名美軍士兵和3名國防承包商全數罹難。

綜合媒體報導，美軍印太司令部發出聲明表示，失事飛機當時正在執行例行任務，「在盟國菲律賓的要求下，提供情報、監視和偵察支援」。墜機原因仍在調查中。

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菲律賓民航局也證實，1架輕型飛機在南部南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）墜毀，但未提供其他細節。據該省安全官員，4人的遺體已在安帕端鎮（Ampatuan）田野中的飛機殘骸裡尋獲。

截至目前，事故原因與罹難者身分仍待釐清。當地救援人員馬丁（Rhea Martin）表示，「罹難者遺體都在飛機殘骸附近尋獲，飛機機身已斷成兩截。」

南馬吉丹奧省救災官員比蒂（Windy Beaty）表示，她接到通報，有居民看到飛機墜機前冒出濃煙，並有爆炸聲，隨後墜毀在距離幾座農舍不到1公里處。

另據警方發言人溫杜拉（Jopy Ventura），墜機事故還導致1頭水牛受到重傷。

美軍部署人員至菲國南部軍營已有數十年，負責從事顧問工作並協助訓練菲軍打擊穆斯林激進分子。

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