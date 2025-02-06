全美怒火延燒！抗議川普極右政策、馬斯克干政

美國田納西州納許維爾（Nashville），一名示威者手持標語，參與抗議活動。標語上的AI生成圖像描繪了總統川普與科技億萬富翁馬斯克的關係。（路透）

2025/02/06 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，美國各地城市週三（5日）爆發大規模示威，抗議浪潮直指川普政府上任後的極右翼政策、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）對政府的干預，以及極具爭議的「2025計畫」（Project 2025）。示威者擔憂，川普的施政不僅嚴重威脅美國的民主基石，更將對移民、跨性別等弱勢群體的權益，造成不可逆的傷害。

從費城到加州、明尼蘇達州、密西根州（Michigan）等地的州議會大廈，示威者高舉標語，怒斥川普的移民打擊行動、限縮跨性別權利，以及強制遷移加薩巴勒斯坦人的計畫。抗議群眾更將矛頭指向馬斯克，質疑其領導的「政府效率部」（DOGE）恐危及民眾個資與社福支付。

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示威者同時關注「2025計畫」這份由保守派智庫主導的藍圖，該計畫主張大幅削減政府規模、限縮聯邦雇員與墮胎權、打擊移民並推翻環保法規，與川普的行政命令高度契合。

「川普和馬斯克正在摧毀美國的民主！」在俄亥俄州州議會大廈外的抗議現場，瑪格麗特·威爾梅斯（Margaret Wilmeth）憤怒地表示。這場遍地開花的抗議活動，是由一場在網路上以「#buildtheresistance」（建立反抗）和「#50501」（50州50場抗議同一天）等標籤串聯的運動所發起，旨在「拒絕法西斯主義」和「捍衛民主」。

在密西根州首府蘭辛（Lansing），數百名示威者冒著嚴寒聚集。來自安娜堡地區（Ann Arbor）的凱蒂·米格列蒂（Catie Miglietti）特別關注馬斯克獲取財政部數據的權限。「如果我們不阻止，這就是對民主的攻擊。」米格列蒂說。在密蘇里州傑斐遜城（Jefferson City），抗議標語更直言：「DOGE不合法，為什麼伊隆有你的社會安全號碼？？？」

國會議員擔憂，DOGE深度介入美國政府支付系統，可能導致社保、聯邦醫療保險等計畫面臨安全風險與支付問題。儘管財政部官員聲稱馬斯克的團隊僅有「唯讀權限」，但仍無法平息民眾疑慮。

除了對政策的不滿，多地抗議活動也出現暴力衝突。在愛荷華州，反川普示威者與保守派團體「自由媽媽」（Moms for Liberty）爆發衝突，多人遭警方逮捕。在阿拉巴馬州（Alabama），數百人聚集抗議針對LGBTQ+族群的歧視性政策。

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