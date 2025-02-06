日相石破茂訪美明見川普 會後共同聲明將提台海穩定重要性

日本首相石破茂7日將與美國總統川普進行會談，預估在會談結束後發布日美共同聲明，將提及台海和平穩定的重要性。（法新社）

2025/02/06 14:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂今（6日）啟程訪美，7日將與美國總統川普進行就任後的首次面對面會談，預估將以經濟、安全保障和應對中國為會談3大主軸，在會談結束後發布日美共同聲明，將提及台海和平穩定的重要性。

據《日經中文網》報導，日本首相石破茂訪美與美國總統川普進行會談，日美兩國已開始協調在共同聲明中寫入「構築日美關係的黃金時代」、「實現自由開放的印度太平洋」等，把兩國同盟關係提升至新高度，同時共同聲明還將提及台海和平穩定的重要性。

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經濟、安全保障和應對中國為本次日美會談3大重點，經濟領域部分，聲明將指出基於自由公正的經濟規則的貿易體制的重要性，還將明確寫入創造日美雙方易於推進投資環境的方向性及納入能源和尖端技術領域的合作方針。

針對安全領域，則提出進一步提高日美同盟的威懾力和應對能力，將呼籲強化借助包括美國核武器在內的戰鬥力保護日本的「擴張威懾」；關於中國問題，日美首腦反對中國的海洋活動。除了《日美安保條約》第5條適用於釣魚台之外，共同聲明還將提及台海和平穩定的重要性。

最後雙方還將同意儘早舉行外交和防務閣僚參加的「2+2」磋商，加強日本自衛隊與美軍採取快速反應體制的指揮控制合作，推進防衛裝備的技術合作，石破茂計畫在會談中表明今後繼續擴大從美國購買防衛裝備的意向。

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