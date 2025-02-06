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    讚川普對加薩問題跳脫思維 美國防部長：準備研究所有選擇

    美國國防部長赫格塞斯表示，國防部已準備研究針對加薩的所有選項，並稱讚川普跳出固有思維，去解決難以解決的難題。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯表示，國防部已準備研究針對加薩的所有選項，並稱讚川普跳出固有思維，去解決難以解決的難題。（美聯社）

    2025/02/06 10:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日在白宮接見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時宣布美國將接管加薩走廊，清除未爆彈及廢墟，且不排除美軍進駐，川普此說法引起國際強烈關注。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日表示，國防部已準備研究針對加薩的所有選項，並稱讚川普跳出固有思維，去解決難以解決的難題。

    綜合外媒報導，赫格塞斯在與納坦雅胡會面前曾表示：「在加薩問題上，關於『瘋狂』的定義就是一再重複做同樣的事情。」赫格塞斯5日指出：「正如總統和總理（納坦雅胡）昨晚所說的那樣，總統願意跳出固有思維模式，尋找新穎、獨特、有活力的方法來解決那些難以解決的問題。我們期待對此有更多討論，找到具有創造性的解決方案，作為國防部的領導者，我們準備考慮所有選項。」

    赫格塞斯接受美國《Newsweek》訪問時，被問到川普可能派遣美軍進入加薩的計畫，赫格塞斯回應，川普正在參與一場對美國及以色列都有重大影響的複雜談判，「我們期待和我們的盟友在外交與軍事層面上合作，並研究所有選擇」。赫格塞斯也強調，他不會搶在川普之前透露美國要做些什麼或是不做什麼。

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