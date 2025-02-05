為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    噁！女乘客遭拒絕登機 怒拿「沾血衛生棉」丟地勤

    奈及利亞女子遭拒絕登機後大鬧櫃檯，甚至朝地勤人員（右）丟沾血的衛生棉。（本報合成，擷取自X）

    奈及利亞女子遭拒絕登機後大鬧櫃檯，甚至朝地勤人員（右）丟沾血的衛生棉。（本報合成，擷取自X）

    2025/02/05 17:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞一名女子葛洛莉亞（Gloria Omisore）近日搭乘航班從拉哥斯（Lagos）飛往法國巴黎，最終目的地為英國曼徹斯特（Manchester），但在肯亞奈洛比（Nairobi）轉機時因未持有法國簽證而遭肯亞航空（Kenya Airways）拒絕登機，隨後雙方爆發激烈爭執，甚至還將使用過的衛生棉丟向地勤人員

    綜合外媒報導，當時肯亞航空建議葛洛莉亞購買新的航班飛往英國倫敦，但她拒絕並要求航空公司提供飯店住宿、食物及衛生棉。她在現場大聲抗議，「我要打電話給奈及利亞財務部長！你們是一群惡毒的人，我有血栓問題。」然而，地勤人員則回應「妳再也不能搭乘肯亞航空，這是什麼態度？打電話給妳們的總統，我們不會提供任何東西」。

    肯亞航空指出，乘客無法登機是因為她的旅行文件不符合要求，因此公司沒有義務提供住宿或補償，甚至是衛生棉。此外，航空公司譴責葛洛莉亞的行為，指控她在爭執過程中將使用過的衛生棉丟向地勤人員，並呼籲旅客在出行前確認所有必要證件，以免影響行程。

    事件曝光後，奈及利亞民航局（NCAA）表示高度關切，認為乘客的行為確實不當，但同時批評肯亞航空在整起事件的處理上未展現專業性，強調航空公司仍須負起部分責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播