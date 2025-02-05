噁！女乘客遭拒絕登機 怒拿「沾血衛生棉」丟地勤

奈及利亞女子遭拒絕登機後大鬧櫃檯，甚至朝地勤人員（右）丟沾血的衛生棉。（本報合成，擷取自X）

2025/02/05 17:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞一名女子葛洛莉亞（Gloria Omisore）近日搭乘航班從拉哥斯（Lagos）飛往法國巴黎，最終目的地為英國曼徹斯特（Manchester），但在肯亞奈洛比（Nairobi）轉機時因未持有法國簽證而遭肯亞航空（Kenya Airways）拒絕登機，隨後雙方爆發激烈爭執，甚至還將使用過的衛生棉丟向地勤人員

綜合外媒報導，當時肯亞航空建議葛洛莉亞購買新的航班飛往英國倫敦，但她拒絕並要求航空公司提供飯店住宿、食物及衛生棉。她在現場大聲抗議，「我要打電話給奈及利亞財務部長！你們是一群惡毒的人，我有血栓問題。」然而，地勤人員則回應「妳再也不能搭乘肯亞航空，這是什麼態度？打電話給妳們的總統，我們不會提供任何東西」。

請繼續往下閱讀...

肯亞航空指出，乘客無法登機是因為她的旅行文件不符合要求，因此公司沒有義務提供住宿或補償，甚至是衛生棉。此外，航空公司譴責葛洛莉亞的行為，指控她在爭執過程中將使用過的衛生棉丟向地勤人員，並呼籲旅客在出行前確認所有必要證件，以免影響行程。

事件曝光後，奈及利亞民航局（NCAA）表示高度關切，認為乘客的行為確實不當，但同時批評肯亞航空在整起事件的處理上未展現專業性，強調航空公司仍須負起部分責任。

VIDEO: NCAA reacts to viral video of Nigerian denied boarding in Nairobi by KenyaAirways



The Nigerian Civil Aviation Authority （NCAA） has addressed a viral video circulating on X, which appears to show Nigerian passenger, Gloria Omisore, being mistreated by Kenya Airways.



The… pic.twitter.com/vAgailROpA — The Nation Nigeria （@TheNationNews） February 3, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法