噁！女乘客遭拒絕登機 怒拿「沾血衛生棉」丟地勤

〔即時新聞/綜合報導〕奈及利亞一名女子葛洛莉亞(Gloria Omisore)近日搭乘航班從拉哥斯(Lagos)飛往法國巴黎,最終目的地為英國曼徹斯特(Manchester),但在肯亞奈洛比(Nairobi)轉機時因未持有法國簽證而遭肯亞航空(Kenya Airways)拒絕登機,隨後雙方爆發激烈爭執,甚至還將使用過的衛生棉丟向地勤人員

綜合外媒報導,當時肯亞航空建議葛洛莉亞購買新的航班飛往英國倫敦,但她拒絕並要求航空公司提供飯店住宿、食物及衛生棉。她在現場大聲抗議,「我要打電話給奈及利亞財務部長!你們是一群惡毒的人,我有血栓問題。」然而,地勤人員則回應「妳再也不能搭乘肯亞航空,這是什麼態度?打電話給妳們的總統,我們不會提供任何東西」。

肯亞航空指出,乘客無法登機是因為她的旅行文件不符合要求,因此公司沒有義務提供住宿或補償,甚至是衛生棉。此外,航空公司譴責葛洛莉亞的行為,指控她在爭執過程中將使用過的衛生棉丟向地勤人員,並呼籲旅客在出行前確認所有必要證件,以免影響行程。

事件曝光後,奈及利亞民航局(NCAA)表示高度關切,認為乘客的行為確實不當,但同時批評肯亞航空在整起事件的處理上未展現專業性,強調航空公司仍須負起部分責任。

