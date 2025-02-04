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    豪捐254億日圓蓋新醫院！ 日本7旬老夫婦驚人善舉有洋蔥

    日本兵庫縣寶塚市市立醫院1984年開業，40多年來成為當地重要的醫療中心。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本兵庫縣寶塚市市立醫院1984年開業，40多年來成為當地重要的醫療中心。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/02/04 21:58

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一對70多歲老夫婦一口氣捐贈254億日圓（約新台幣54.8億元）給兵庫縣寶塚市的一間醫院，協助院方蓋新醫院大樓、購置新醫療設備，驚人善舉震撼各界。當地市公所透露，這對老夫婦長期當志工，也深知公共福祉對全民的重要性，2人討論許久，決定捐款回饋居住多年的城市。

    綜合日媒報導，位在兵庫縣的寶塚市市立醫院1984年開業，設有31個醫療科室、約400張病床，40多年來成為當地重要的醫療中心。然而，這棟醫院建築與多項設施老舊惡化，院方決定建設新的醫院大樓，相關工程預計花費約400億日圓（約新台幣86億元），如何獲得資金成為重大課題。

    正當院方煩惱建設資金時，住在寶塚市的77歲岡本光一與75歲妻子岡本明美主動捐出254億日圓儲蓄，讓院方有資金建設新大樓、採購醫療器材。對於這筆巨額捐款，寶塚市市立醫院院長岡田敏弘表示，自己感到相當緊張，也非常感謝這對老夫婦的無私善舉，「他們幫助我們能盡快改善醫院老化的狀況。」

    市公所透露，岡本夫婦自1995年阪神淡路大地震開始，長期投身各項公益與志工活動，也會參與居住社區的福祉建設與發展，非常了解公共福祉對於社會的重要性。岡本夫婦受訪說，「我們2人討論後決定捐款，因為這不僅能回饋一直支持我們的寶塚市，也能造福寶塚市民，希望能為市立醫院的重建出一份力。」

    報導指出，岡本夫婦的驚人善舉不僅震驚院方，也讓協助捐款事宜的寶塚市市公所非常震撼，在官方社群帳號發文時，還不慎重複發文告知此事，意外吸引大批網友關注。當地市民得知岡本夫婦的善舉，也紛紛發文感謝。院方與市公所協議後，決定將這筆鉅款設立基金，除了必要花費，其餘存在基金累積儲備經費。

    住在寶塚市的岡本夫婦主動捐出254億日圓，協助院方建設新大樓、採購醫療器材。（圖擷取自「MBS新聞資訊」YouTube）

    住在寶塚市的岡本夫婦主動捐出254億日圓，協助院方建設新大樓、採購醫療器材。（圖擷取自「MBS新聞資訊」YouTube）

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