豪捐254億日圓蓋新醫院！ 日本7旬老夫婦驚人善舉有洋蔥
日本兵庫縣寶塚市市立醫院1984年開業，40多年來成為當地重要的醫療中心。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本一對70多歲老夫婦一口氣捐贈254億日圓（約新台幣54.8億元）給兵庫縣寶塚市的一間醫院，協助院方蓋新醫院大樓、購置新醫療設備，驚人善舉震撼各界。當地市公所透露，這對老夫婦長期當志工，也深知公共福祉對全民的重要性，2人討論許久，決定捐款回饋居住多年的城市。
綜合日媒報導，位在兵庫縣的寶塚市市立醫院1984年開業，設有31個醫療科室、約400張病床，40多年來成為當地重要的醫療中心。然而，這棟醫院建築與多項設施老舊惡化，院方決定建設新的醫院大樓，相關工程預計花費約400億日圓（約新台幣86億元），如何獲得資金成為重大課題。
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正當院方煩惱建設資金時，住在寶塚市的77歲岡本光一與75歲妻子岡本明美主動捐出254億日圓儲蓄，讓院方有資金建設新大樓、採購醫療器材。對於這筆巨額捐款，寶塚市市立醫院院長岡田敏弘表示，自己感到相當緊張，也非常感謝這對老夫婦的無私善舉，「他們幫助我們能盡快改善醫院老化的狀況。」
市公所透露，岡本夫婦自1995年阪神淡路大地震開始，長期投身各項公益與志工活動，也會參與居住社區的福祉建設與發展，非常了解公共福祉對於社會的重要性。岡本夫婦受訪說，「我們2人討論後決定捐款，因為這不僅能回饋一直支持我們的寶塚市，也能造福寶塚市民，希望能為市立醫院的重建出一份力。」
報導指出，岡本夫婦的驚人善舉不僅震驚院方，也讓協助捐款事宜的寶塚市市公所非常震撼，在官方社群帳號發文時，還不慎重複發文告知此事，意外吸引大批網友關注。當地市民得知岡本夫婦的善舉，也紛紛發文感謝。院方與市公所協議後，決定將這筆鉅款設立基金，除了必要花費，其餘存在基金累積儲備經費。
このたび市内にお住まいの岡本様ご夫妻より、約254億円の寄附を頂戴いたしました。— 宝塚市【公式】 （@takarazukana） February 3, 2025
岡本様からいただいたご寄附につきましては、新たな市立病院の建設資金および医療機器の購入資金に充て、市民の皆様の生活に還元してまいります。https://t.co/lfOp8MEpqw
再三の投稿修正で申し訳ありません あまりの金額に担当者が緊張し過ぎています— 宝塚市【公式】 （@takarazukana） February 3, 2025
【発表】70代夫妻、兵庫・宝塚市に250億円寄付 市立病院建て替え費用にhttps://t.co/beFr60L62l— ライブドアニュース （@livedoornews） February 3, 2025
2人は病院建設のための資金とは別に、手術用支援ロボットの購入費として約4億円を寄付。「最新の設備と優秀な医師をそろえ、安心できる病院をつくってほしい」と話した。 pic.twitter.com/DGutKemDlr
70代夫婦が宝塚市に250億円を寄付、市立病院の建設資金 手術支援ロボ購入で3億9470万円も同時にhttps://t.co/SK0TfcnpdI— 神戸新聞 （@kobeshinbun） February 3, 2025
老朽化で建て替えが計画されている宝塚市立病院の建設資金として、同市内に住む元会社役員の岡本光一さん（７７）と妻明美さん（７５）が、同市に２５０億円を寄付した。
老朽化した病院の建て替えにと宝塚市に住む夫婦が市に約２５４億円を寄付！！宝塚市によると寄付をしたのは市内に住む元会社役員・岡本光一さん（７７）と明美さん（７５）夫妻で老朽化が進む宝塚市立病院の建て替えと医療機器の購入資金として計約２５４億円を寄付しました。神様仏様岡本様です????♂️ pic.twitter.com/8NUXo1FHfD— ちょけまる。???? （@ahsnoopyninari6） February 3, 2025
住在寶塚市的岡本夫婦主動捐出254億日圓，協助院方建設新大樓、採購醫療器材。（圖擷取自「MBS新聞資訊」YouTube）