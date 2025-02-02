為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲律賓民用直升機墜毀「2米深沼澤」 25歲女駕駛員當場喪命

    菲律賓民航署（CAAP）官員證實，一架民用直升機在昨（1）日起飛不久，在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜。（圖擷取自「Kuya JR TV」臉書粉專）

    菲律賓民航署（CAAP）官員證實，一架民用直升機在昨（1）日起飛不久，在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜。（圖擷取自「Kuya JR TV」臉書粉專）

    2025/02/02 15:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓民航署（CAAP）官員證實，一架民用直升機在昨（1）日起飛不久，在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜毀，機上當時沒有其他乘客，僅25歲女性駕駛員不幸喪命。菲律賓民航署表示，已對事件展開調查。

    綜合外媒報導，今（2）日上午菲律賓民航署發言人阿波羅尼歐（Eric Apolonio）在dzBB廣播電台節目透露，一架直升機在新埃西哈省（Nueva Ecija）吉姆巴鎮（Guimba）墜毀，當時上面只有女性駕駛員一人。菲律賓民航署已就事件展開調查；菲律賓氣象局則指出，事發當天氣候良好、風速也不強。

    根據飛航記錄顯示，失事直升機1日上午10點22分從馬尼拉起飛，載送一名客人到山城碧瑤市（Baguio），返航時還有在中途有加油，但直升機卻突然無法發動。直到下午4點半左右，直升機成功發動並重新起飛，但在下午5點20分左右傳出墜毀在一處沼澤地的惡耗。

    目睹墜機事件的農民指出，他聽到巨大聲響後立即前往現場查看，發現直升機的機頭已插入深約7呎（約2.1公尺）的沼澤地中，機上女性駕駛員則被安全帶繫在駕駛座上。當地警方表示，他們派人抵達現場時，發現駕駛員已無生命跡象，事後警方與熱心民眾協助切斷安全帶把女子救出，但女子送醫後仍回天乏術。

    報導指出，警方從該名駕駛員身上找到她的身分證件，確認她是現年25歲的茱莉亞（Julia Flori Monzon Po），她是印尼獅子航空（Lion Air）高層的女兒，也是電視台主持人的私人飛行員。對於茱莉亞不幸離世的消息，她的家人、朋友和同事感到非常震驚與悲痛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播