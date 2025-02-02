菲律賓民用直升機墜毀「2米深沼澤」 25歲女駕駛員當場喪命

菲律賓民航署（CAAP）官員證實，一架民用直升機在昨（1）日起飛不久，在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜。（圖擷取自「Kuya JR TV」臉書粉專）

2025/02/02 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓民航署（CAAP）官員證實，一架民用直升機在昨（1）日起飛不久，在馬尼拉都會區以北大約150公里的一處沼澤地墜毀，機上當時沒有其他乘客，僅25歲女性駕駛員不幸喪命。菲律賓民航署表示，已對事件展開調查。

綜合外媒報導，今（2）日上午菲律賓民航署發言人阿波羅尼歐（Eric Apolonio）在dzBB廣播電台節目透露，一架直升機在新埃西哈省（Nueva Ecija）吉姆巴鎮（Guimba）墜毀，當時上面只有女性駕駛員一人。菲律賓民航署已就事件展開調查；菲律賓氣象局則指出，事發當天氣候良好、風速也不強。

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根據飛航記錄顯示，失事直升機1日上午10點22分從馬尼拉起飛，載送一名客人到山城碧瑤市（Baguio），返航時還有在中途有加油，但直升機卻突然無法發動。直到下午4點半左右，直升機成功發動並重新起飛，但在下午5點20分左右傳出墜毀在一處沼澤地的惡耗。

目睹墜機事件的農民指出，他聽到巨大聲響後立即前往現場查看，發現直升機的機頭已插入深約7呎（約2.1公尺）的沼澤地中，機上女性駕駛員則被安全帶繫在駕駛座上。當地警方表示，他們派人抵達現場時，發現駕駛員已無生命跡象，事後警方與熱心民眾協助切斷安全帶把女子救出，但女子送醫後仍回天乏術。

報導指出，警方從該名駕駛員身上找到她的身分證件，確認她是現年25歲的茱莉亞（Julia Flori Monzon Po），她是印尼獅子航空（Lion Air）高層的女兒，也是電視台主持人的私人飛行員。對於茱莉亞不幸離世的消息，她的家人、朋友和同事感到非常震驚與悲痛。

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