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    被中國警告「好自為之」？ 魯比歐打臉：通話中未聽到過分的話

    針對是否遭到中方警告要「好自為之」，魯比歐（見圖）在接受專訪時重申，當天通話沒有聽到任何過分的話，並質疑此為中國慣用的兩面手法，在談話時說一套，事後的中英文聲明又是另一套。（資料照，路透）

    針對是否遭到中方警告要「好自為之」，魯比歐（見圖）在接受專訪時重申，當天通話沒有聽到任何過分的話，並質疑此為中國慣用的兩面手法，在談話時說一套，事後的中英文聲明又是另一套。（資料照，路透）

    2025/02/02 13:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐上月24日與中國外交部長王毅通話，事後雙方發布的聲明卻出現明顯出入。針對是否遭到中方警告要「好自為之」，魯比歐在接受專訪時重申，當天通話沒有聽到任何過分的話，並質疑此為中國慣用的兩面手法，在談話時說一套，事後的中英文聲明又是另一套，強調在通話中沒有聽到「好自為之」之類的話。

    魯比歐上月24日與王毅通話，這也是川普就任美國總統以來，兩國外交首長首度通話。事後中國外交部聲明稱，魯比歐向王毅表示：「美方不支持台灣獨立，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決」，但美國國務院新聞稿無此陳述。中國外交部發布的新聞稿也稱，王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」，這一句話也引發外媒和輿論關注。

    不過魯比歐近日在接受美國知名記者凱利（Megyn Kelly）專訪時指出，有人告訴他這件事情，針對中方聲明看起來像是魯比歐被警告要「好自為之」，魯比歐表示，至少在通話中的翻譯沒有說過任何他覺得過分的話，但接下來中國就開始上演這些遊戲。魯比歐形容，他們（中方）很愛玩這些遊戲，他們會發布英文和中文版本，用英文說一件事，然後用另一種方​​式翻譯，在普通話版本中則是使用不同的詞彙。

    魯比歐強調，他們（中方）從來沒有這樣說過，若是當時有聽到王毅這樣說，他也會回應對方：「彼此彼此，請你也好自為之」。但實際上這些就是沒有發生，至少在通話中沒有發生，或者至少他們（中方）的翻譯也不想那樣翻譯。

    國務院官網也刊出專訪的文字稿，在逐字稿中使用的是「not to overstep himself」（不要逾越自己的界限）。反觀中國外交部的英語版聲明譯則是「act accordingly」。

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