為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阻中國AI進展劍及履及 川普白宮急會黃仁勳

    川普政府正研擬限制輝達AI晶片銷售中國的新管制。（路透）

    川普政府正研擬限制輝達AI晶片銷售中國的新管制。（路透）

    2025/02/01 03:31

    〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在傳出美國政府正研擬限制人工智慧（AI）晶片銷售中國的新方式後，一名白宮官員透露，美國總統川普週五在白宮與輝達執行長黃仁勳會面。

    報導說，會面的細節未能立即取得。

    這場會面的時機，正值美國將進一步限制AI晶片出口，以便維持美國及其盟友的先進運算能力，同時尋求更多方式，阻止中國取得相關晶片之際。預料新規將於今春生效。

    與此同時，對於中國在AI發展上急起直追美國的疑慮加劇。中國上週推出的DeepSeek據說使用較少、較低階的輝達晶片，且成本遠低於美國的AI模型。

    短短幾天，DeepSeek成為蘋果應用程式（app）商店上下載最多的app，引發對美國AI領導地位的的疑慮，美國科技股因而蒸發約近1兆美元，輝達股價重挫17%。

    3名知情者週三透露，川普政府正考慮升高輝達H20晶片的銷售管制。2022年，拜登政府限制輝達銷售最強大的AI晶片H100給中國，輝達隨後為中國市場推出低於該出口門檻的H800，2023年H800受到管制，輝達去年再度為中國市場推出H20。

    消息來源說，川普官員對於限制H20晶片出口中國的討論尚屬初期階段，他們補充，前總統拜登政府也考慮該想法。H20晶片可被用於運行AI軟體，其設計是為符合美國現有對中國的出口限制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播