阻中國AI進展劍及履及 川普白宮急會黃仁勳

川普政府正研擬限制輝達AI晶片銷售中國的新管制。（路透）

2025/02/01 03:31

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在傳出美國政府正研擬限制人工智慧（AI）晶片銷售中國的新方式後，一名白宮官員透露，美國總統川普週五在白宮與輝達執行長黃仁勳會面。

報導說，會面的細節未能立即取得。

這場會面的時機，正值美國將進一步限制AI晶片出口，以便維持美國及其盟友的先進運算能力，同時尋求更多方式，阻止中國取得相關晶片之際。預料新規將於今春生效。

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與此同時，對於中國在AI發展上急起直追美國的疑慮加劇。中國上週推出的DeepSeek據說使用較少、較低階的輝達晶片，且成本遠低於美國的AI模型。

短短幾天，DeepSeek成為蘋果應用程式（app）商店上下載最多的app，引發對美國AI領導地位的的疑慮，美國科技股因而蒸發約近1兆美元，輝達股價重挫17%。

3名知情者週三透露，川普政府正考慮升高輝達H20晶片的銷售管制。2022年，拜登政府限制輝達銷售最強大的AI晶片H100給中國，輝達隨後為中國市場推出低於該出口門檻的H800，2023年H800受到管制，輝達去年再度為中國市場推出H20。

消息來源說，川普官員對於限制H20晶片出口中國的討論尚屬初期階段，他們補充，前總統拜登政府也考慮該想法。H20晶片可被用於運行AI軟體，其設計是為符合美國現有對中國的出口限制。

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