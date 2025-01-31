新型漢尼帕病毒「營丘」現蹤北美 恐有人畜共通傳染風險

漢尼帕病毒屬副黏液病毒科，已知會引起人類和動物的嚴重疾病甚至死亡。其中「立百病毒」（Nipah virus）曾在東南亞爆發疫情，致死率約在40% 至 75%之間；示意圖。（圖擷取自freepik）

2025/01/31 15:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，澳洲昆士蘭大學研究團隊在美國阿拉巴馬州發現一種名為「營丘」（Camp Hill）的新型漢尼帕病毒（henipavirus），這是該類病毒首次在北美洲現蹤。此研究預定發表於2月《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）期刊。

漢尼帕病毒屬副黏液病毒科，已知會引起人類和動物的嚴重疾病甚至死亡。其中「亨德拉病毒」（Hendra virus）於1994年在澳洲布里斯本（Brisbane）首次發現，人類感染致死率高達70%；而「立百病毒」（Nipah virus）曾在東南亞爆發疫情，致死率約在40%至75%之間。此次發現的「營丘病毒」，是在阿拉巴馬州北部的北方短尾鼩鼱（Blarina brevicauda）體內發現。

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昆士蘭大學化學與分子生物科學學院的派瑞博士（Dr. Rhys Parry）表示：「漢尼帕病毒已在其他地區造成嚴重的人畜共通傳染病，而『營丘病毒』與已知會感染人類的『琅琊病毒』（Langya virus）親緣關係接近，顯示其具有跨物種傳播的潛在風險。」

儘管目前尚未有人類感染「營丘病毒」的病例，但由於鼩鼱廣泛分布於北美地區，且與人類生活環境有所重疊，因此仍須密切監控。

共同作者伊薩克斯博士（Dr. Ariel Isaacs）指出，目前全球尚無獲准使用的漢尼帕病毒疫苗，研究團隊正致力於分析「營丘病毒」的表面蛋白結構，以開發廣效疫苗。「瞭解病毒如何傳播至北美，將有助於我們評估其風險，並制定相應的監測策略，」伊薩克斯博士補充道。

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