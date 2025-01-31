20年來最大威脅！小行星「2024 YR4」撞地球機率提升 墜落區域曝

代號「2024 YR4」小行星，有機會於2032年12月22日撞擊地球，撞擊機率1/77，「杜林危險指數」高達3級，是20年來對地球威脅最大的小行星。小行星撞地球藝術圖，與本新聞無關。（路透）

2025/01/31 14:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年底發現的代號「2024 YR4」小行星，有機會於2032年12月22日撞擊地球，撞擊機率1/77，「杜林危險指數」（Torino scale）高達3級，是20年來對地球威脅最大的小行星。有專家估算若撞擊地球，恐摧毀一座城市，可能撞擊的範圍包含東太平洋延伸到南美洲、大西洋、中非，再到印度北部。

綜合外媒報導，隨著進一步的觀測顯示，小行星「2024 YR4」撞擊地球的機率從1/83提高到1/77，意味著有1.3%機率撞擊地球，時間點落在2032年12月22日前後；這項發現啟動了行星防禦反應的第一步，即調用所有可用的望遠鏡收集有關該物體的數據。

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小行星「2024 YR4」平均直徑估算約55公尺左右，若撞擊恐釋放出約8兆噸能量，相當於日本廣島的原子彈能量的500倍以上，50公里範圍內將受到巨大破壞，甚至留下直徑約1公里，如同美國巴林傑隕石坑（Barringer Crater）大小的隕石坑。

由於撞擊機率超過1%，加上體積巨大，「2024 YR4」被列為「杜林危險指數」3級，意味著「發現近地物體，需要天文學家注意。現行計算顯示會有1%或以上的可能性造成小範圍的衝撞損毀。在絕大多數情況下，進一步的望遠鏡觀測會將危險指數再評為零級。如果該天體10年內會靠近地球，應通知公眾和有關部門。」這也是自2004年被稱為「死神星」的小行星99942被評為4級後，「杜林危險指數」最高小行星。

德國天文學家班伯格（Daniel Bamberger）利用觀測數據，計算若「2024 YR4」在2032年12月22日撞擊地球，從東太平洋經墨西哥沿岸經過厄瓜多和南美洲北部，橫跨大西洋，穿過肯亞到索馬利亞的中非，然後橫跨到印度北部是可能的墜落地點，雖然涵蓋大片海洋，但也可能撞擊人口稠密地區。

若「2024 YR4」在2032年12月22日撞擊地球，東太平洋、南美洲北部、大西洋、中非以及印度北部是可能的墜落地點。（圖擷自Wiki）

位於美國亞利桑那州北部的巴林傑隕石坑，就是由一顆直徑50公尺左右的鎳鐵質隕石撞擊而成。（圖擷自Wiki）

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