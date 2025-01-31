為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    20年來最大威脅！小行星「2024 YR4」撞地球機率提升 墜落區域曝

    代號「2024 YR4」小行星，有機會於2032年12月22日撞擊地球，撞擊機率1/77，「杜林危險指數」高達3級，是20年來對地球威脅最大的小行星。小行星撞地球藝術圖，與本新聞無關。（路透）

    代號「2024 YR4」小行星，有機會於2032年12月22日撞擊地球，撞擊機率1/77，「杜林危險指數」高達3級，是20年來對地球威脅最大的小行星。小行星撞地球藝術圖，與本新聞無關。（路透）

    2025/01/31 14:55

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024年底發現的代號「2024 YR4」小行星，有機會於2032年12月22日撞擊地球，撞擊機率1/77，「杜林危險指數」（Torino scale）高達3級，是20年來對地球威脅最大的小行星。有專家估算若撞擊地球，恐摧毀一座城市，可能撞擊的範圍包含東太平洋延伸到南美洲、大西洋、中非，再到印度北部。

    綜合外媒報導，隨著進一步的觀測顯示，小行星「2024 YR4」撞擊地球的機率從1/83提高到1/77，意味著有1.3%機率撞擊地球，時間點落在2032年12月22日前後；這項發現啟動了行星防禦反應的第一步，即調用所有可用的望遠鏡收集有關該物體的數據。

    小行星「2024 YR4」平均直徑估算約55公尺左右，若撞擊恐釋放出約8兆噸能量，相當於日本廣島的原子彈能量的500倍以上，50公里範圍內將受到巨大破壞，甚至留下直徑約1公里，如同美國巴林傑隕石坑（Barringer Crater）大小的隕石坑。

    由於撞擊機率超過1%，加上體積巨大，「2024 YR4」被列為「杜林危險指數」3級，意味著「發現近地物體，需要天文學家注意。現行計算顯示會有1%或以上的可能性造成小範圍的衝撞損毀。在絕大多數情況下，進一步的望遠鏡觀測會將危險指數再評為零級。如果該天體10年內會靠近地球，應通知公眾和有關部門。」這也是自2004年被稱為「死神星」的小行星99942被評為4級後，「杜林危險指數」最高小行星。

    德國天文學家班伯格（Daniel Bamberger）利用觀測數據，計算若「2024 YR4」在2032年12月22日撞擊地球，從東太平洋經墨西哥沿岸經過厄瓜多和南美洲北部，橫跨大西洋，穿過肯亞到索馬利亞的中非，然後橫跨到印度北部是可能的墜落地點，雖然涵蓋大片海洋，但也可能撞擊人口稠密地區。

    若「2024 YR4」在2032年12月22日撞擊地球，東太平洋、南美洲北部、大西洋、中非以及印度北部是可能的墜落地點。（圖擷自Wiki）

    若「2024 YR4」在2032年12月22日撞擊地球，東太平洋、南美洲北部、大西洋、中非以及印度北部是可能的墜落地點。（圖擷自Wiki）

    位於美國亞利桑那州北部的巴林傑隕石坑，就是由一顆直徑50公尺左右的鎳鐵質隕石撞擊而成。（圖擷自Wiki）

    位於美國亞利桑那州北部的巴林傑隕石坑，就是由一顆直徑50公尺左右的鎳鐵質隕石撞擊而成。（圖擷自Wiki）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播