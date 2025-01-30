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    美社媒分析公司Graphika：中國網軍煽動推翻西班牙政府

    中國名為「垃圾訊息偽裝」的社群媒體，散播西班牙政府2024年抗洪救災不力的消息，在社群平台煽動推翻西班牙政府。（法新社資料照）

    中國名為「垃圾訊息偽裝」的社群媒體，散播西班牙政府2024年抗洪救災不力的消息，在社群平台煽動推翻西班牙政府。（法新社資料照）

    2025/01/30 23:08

    〔編譯盧永山／綜合報導〕總部位於美國紐約的社群媒體帳戶分析公司Graphika表示，中國一項名為「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）的社群媒體，冒充西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），在社群平台煽動推翻西班牙政府，方法是散播西班牙政府2024年抗洪救災不力的消息。

    《路透》29日報導，Graphika在最新報告中稱，這是該機構首次發現中國進行的「垃圾訊息偽裝」行動，直接呼籲推翻外國政府。

    Graphika指出，中國至少從2017年起就已針對多個國家進行「垃圾訊息偽裝」行動，並在去年的美國大選中，在網路上冒充選民散播言論。

    在西班牙2024年遭遇洪災後，中國進行的「垃圾訊息偽裝」行動，利用數十個冒認「保護衛士」的帳號，在網路上傳播影片和圖片，批評首相桑傑士（Pedro Sanchez）領導的政府處理不力，其中一段短片直指桑傑士政府放棄人民，呼籲推翻西班牙政府。

    Graphika又稱，總部設在馬德里的人權組織「保護衛士」，曾發表報告指中國在歐盟國家秘密設立海外警察局，此後多次成為中國進行的「垃圾訊息偽裝」行動攻擊目標。 「保護衛士」表示，一直關注網路上的抹黑運動。

    對於Graphika的報告，中國駐西班牙大使館暫無評論。

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