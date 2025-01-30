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    以「下體」蹭病患頭部！女護理人員猥褻畫面曝光

    美國一名19歲女護理人員用下體磨蹭殘疾病患，引發強烈譴責。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    美國一名19歲女護理人員用下體磨蹭殘疾病患，引發強烈譴責。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/01/30 22:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州洛根維爾（Loganville）一名年輕的女護理人員在TikTok上發布對殘疾病患的不當影片，引發強烈譴責，最終被警方逮捕。警方表示已對她提出「剝削身心障礙人士」的重罪指控，並不排除追加更多指控的可能性。

    根據《紐約郵報》報導，年僅19歲的護理人員科伊揚（Lucrecia Kormassa Koiyan）原本受雇於一間提供成人照護服務的機構，卻利用職務之便，在無法自理的患者面前擺出不雅動作，甚至與病患有不當肢體接觸。

    根據影片內容顯示，科伊揚身穿護理人員制服，對著一名坐在浴缸中的赤裸男子進行熱舞，甚至用下體磨蹭對方頭部，並當著鏡頭擺出挑逗動作。更令人震驚的是，她隨後從口袋中拿出一個藥盒，直接將藥丸塞入對方口中，而該男子顯然無法自主行動，無力反抗。

    另一部影片則顯示，她對著另一名坐在椅子上的身心障礙男性做出類似動作，持續搔首弄姿，並同樣用下體磨蹭對方頭部。這些不當行為的畫面被轉發至Instagram後，引發大量網友撻伐，並最終被舉報給警方。

    當地警方於1月23日對科伊揚執行搜查令，並隨即將其逮捕。警方在聲明中表示，「我們的首要職責是保護那些無法保護自己的人，這樣的行為令人震驚且無法接受。」負責調查的警員則直言：「當我看到這些影片時，感到極度憤怒與不安，這樣的行為是對身心障礙人士的極端不尊重與傷害。」

    目前，警方仍在審查相關影片，並可能對科伊揚提出額外指控。然而，科伊揚所屬的醫療機構、影片拍攝的具體時間與地點尚未對外公開。值得注意的是，在警方公布的逮捕照中，她不僅沒有表現出任何悔意，反而面帶微笑，引發更多輿論譴責。

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