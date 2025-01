以「下體」蹭病患頭部！女護理人員猥褻畫面曝光

2025/01/30 22:44

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國喬治亞州洛根維爾(Loganville)一名年輕的女護理人員在TikTok上發布對殘疾病患的不當影片,引發強烈譴責,最終被警方逮捕。警方表示已對她提出「剝削身心障礙人士」的重罪指控,並不排除追加更多指控的可能性。

根據《紐約郵報》報導,年僅19歲的護理人員科伊揚(Lucrecia Kormassa Koiyan)原本受雇於一間提供成人照護服務的機構,卻利用職務之便,在無法自理的患者面前擺出不雅動作,甚至與病患有不當肢體接觸。

根據影片內容顯示,科伊揚身穿護理人員制服,對著一名坐在浴缸中的赤裸男子進行熱舞,甚至用下體磨蹭對方頭部,並當著鏡頭擺出挑逗動作。更令人震驚的是,她隨後從口袋中拿出一個藥盒,直接將藥丸塞入對方口中,而該男子顯然無法自主行動,無力反抗。

另一部影片則顯示,她對著另一名坐在椅子上的身心障礙男性做出類似動作,持續搔首弄姿,並同樣用下體磨蹭對方頭部。這些不當行為的畫面被轉發至Instagram後,引發大量網友撻伐,並最終被舉報給警方。

當地警方於1月23日對科伊揚執行搜查令,並隨即將其逮捕。警方在聲明中表示,「我們的首要職責是保護那些無法保護自己的人,這樣的行為令人震驚且無法接受。」負責調查的警員則直言:「當我看到這些影片時,感到極度憤怒與不安,這樣的行為是對身心障礙人士的極端不尊重與傷害。」

目前,警方仍在審查相關影片,並可能對科伊揚提出額外指控。然而,科伊揚所屬的醫療機構、影片拍攝的具體時間與地點尚未對外公開。值得注意的是,在警方公布的逮捕照中,她不僅沒有表現出任何悔意,反而面帶微笑,引發更多輿論譴責。

Healthcare worker arrested and charged with one felony count of exploitation of a disabled person after her video went viral of her dancing provocatively above a disabled person's head.



WTAF?

pic.twitter.com/36Wdm9yfN6