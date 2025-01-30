美國準商務部長：將檢討對半導體業補貼

2025/01/30 02:12

〔中央社〕美國總統川普屬意的商務部長人選盧特尼克今天指出，將檢討對美國半導體製造的補貼，做出對的決定。他也強調推動美國本土半導體製造業，把供應鏈帶回美國。

盧特尼克（Howard Lutnick）上午出席聯邦參議院商務委員會舉行的人事聽證會時表示，「我們太依賴台灣」，需要確保國家安全；美國需要檢視現行對半導體的補貼，但正如國會所說的，「這是我們將半導體製造業帶回美國的能力上的一筆「極佳頭期款」（excellent down payment）。」

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拜登政府已根據「晶片法」（CHIPS and Science Act），宣布了數以十億計美元的撥款補助。

美國商務部去年底也根據「晶片法」向台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元（約新台幣2168億元）的直接資金，用於商業製造設施。台積電董事長魏哲家當時指出，這有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。

川普曾批評晶片法「糟透了」，認為關稅會是激勵國內製造業發展的更好方式。

他27日更說，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。

今天的人事聽證會後，參院商務委員會將對盧特尼克提名案進行投票，通過後再由參院全院審議及表決。盧特尼克提名案如果獲過半參議員支持，他就能出任商務部長。（編輯：陳正健）1140130

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