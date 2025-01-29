OpenAI：已掌握DeepSeek盜用模型證據

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）引發的疑慮日增。OpenAI今天表示已掌握證據，顯示DeepSeek盜用其模型進行開發；業界也指DeepSeek握有大量輝達H100高階晶片，形同直接挑戰美國出口管制規定。（彭博）

2025/01/29 21:15

〔中央社〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）引發的疑慮日增。OpenAI今天表示已掌握證據，顯示DeepSeek盜用其模型進行開發；業界也指DeepSeek握有大量輝達H100高階晶片，形同直接挑戰美國出口管制規定。

中國的DeepSeek因標榜低成本也能訓練出強大人工智慧（AI）模型，顛覆AI訓練不能沒有精密昂貴晶片的刻板印象，引發市場強烈震盪。

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不過，總部設在美國舊金山（San Francisco）的OpenAI公司向英國「金融時報」（Financial Times）證實，已掌握疑似DeepSeek利用「蒸餾」（distillation）技術的證據。OpenAI是聊天機器人ChatGPT的開發商。

蒸餾技術可讓開發者利用更大、更強的模型輸出成果，在較小模型獲得更出色的表現，並讓他們在特定任務上以更低廉的成本得到類似結果。

儘管蒸餾是AI業界常見做法，但DeepSeek若利用蒸餾技術來打造自家模型，並與OpenAI競爭，將違反OpenAI服務條款，因此產生疑慮。

OpenAI婉拒進一步說明或提供證據細節。根據該公司的服務條款，用戶不得「複製」任何OpenAI的服務，或是「利用輸出結果，來開發與OpenAI競爭的模型」。

彭博（Bloomberg News）28日引述知情人士說法報導，微軟（Microsoft）和OpenAI正在調查一群與DeepSeek有關聯的人是否以未經授權的方式，不當取得OpenAI技術輸出的資訊。

報導指，微軟維安研究員2024年秋天觀察到有人利用OpenAI應用程式介面（API）輸出大筆數據，他們認為這些人可能與DeepSeek有關。

美國總統川普政府的AI專家塞克斯（David Sacks）也在福斯新聞（Fox News）訪談中提及蒸餾技術，並稱有「大量證據」顯示DeepSeek是仰賴OpenAI模型輸出，以協助開發自家技術，但他也沒有進一步提出證據。

另一方面，美國Scale AI執行長汪滔（Alexandr Wang）日前表示，DeepSeek應握有多達5萬顆輝達（Nvidia）H100晶片，以開發現有模型；美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在社群平台X回應相關推文，並加上「顯而易見」的評論，似乎同意這項說法。

由於H100晶片被禁止向中國出口，這形同直接挑戰美國出口管制政策。有分析直指，DeepSeek繞道囤積大量晶片以規避美國管制，因此其真實開發成本恐怕遠高於宣稱的558萬美元（約新台幣1.83億元），未來也勢必將引發美方加強管制。

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