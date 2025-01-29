俄烏戰爭、中國侵台威脅！「末日鐘」倒數89秒史上最接近

非營利組織「原子科學家公報」將「末日鐘」自去年再往前撥快1秒，距離象徵毀滅點的午夜僅剩89秒。（法新社）

2025/01/29 09:36

〔中央社〕原子能科學家以俄羅斯威脅在烏克蘭戰爭動用核武、中國升高施壓台灣、北韓持續試射飛彈等為由，今天將「末日鐘」指針調到距午夜剩89秒的位置，是史上最接近午夜的時刻。

綜合路透社和法新社報導，總部在美國芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）將「末日鐘」（Doomsday Clock）自去年再往前撥快1秒，距離象徵毀滅點的午夜僅剩89秒。

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原子科學家公報於1947年冷戰期間創立「末日鐘」，原初是設定在距離午夜還有7分鐘，藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多近。

原子科學家公報的科學與安全委員會（Science and Security Board）主席霍爾茲（Daniel Holz）說：「影響今年決策的因素包括核子風險、氣候變遷、先進生物科學及人工智慧（AI）等各樣新興技術遭濫用的可能性等，這些因素雖非2024年首見，但解決這些關鍵挑戰的進展卻不足。」

他補充說：「將末日鐘指針調至距離午夜89秒的位置，是對全球領袖的一記警告。」

原子科學家公報說將世界從懸崖邊緣拉回來的責任，主要落在美國、中國和俄羅斯的肩上，並疾呼國際間展開善意對話。

霍爾茲說，俄羅斯2022年全面侵烏以來一再揚言動用核武著實「讓人不安」，此外，「俄羅斯近來退出重要軍控條約之舉，是核子風險升高令人不寒而慄的跡象」。

其他不穩定之源有三：一是中東，包括以色列在加薩的戰爭和與伊朗等區域鄰國爆發的敵對行為；二是核武中國升高對台的軍事施壓力道；三是核武北韓持續試射各式彈道飛彈。

專家也警告人工智慧恐加劇假訊息的散播，霍爾茲說：「所有風險都因為一個潛在的威脅擴增因子而大大加劇，那就是錯誤訊息、虛假訊息和陰謀論的傳播，因為這不僅破壞通訊環境，也日益模糊了真相與謊言的界限。」

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