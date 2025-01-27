菲律賓控中國海警船「聲波武器騷擾」 中方否認成羅生門

菲律賓指控中國3103海警船在菲律賓專屬經濟海域，對菲國海防艦「卡布拉號」（BRP Cabra）使用聲波武器騷擾。（擷取自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela「X」）

2025/01/27 21:00

〔中央社〕菲律賓海岸防衛隊（PCG）日前指控中國海警船以長程定向音波裝置（LRAD）騷擾，但中國駐菲律賓大使館今天否認此說，事件陷入羅生門。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）25日在社群平台X發文稱，中國3103海警船在菲律賓專屬經濟海域，對菲律賓海防艦「卡布拉號」（BRP Cabra）使用LRAD，意圖阻止卡布拉號靠近。

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中國駐菲律賓大使館發言人吳瀟逸，今天在新聞媒體群組中回應：「據我們查證，中國海警船上沒有這樣的設備。」

另一方面，塔瑞耶拉今天接受菲律賓Radyo 630廣播電台訪問時說，海防隊25日公布了相關影片，中方海警船的廣播在遠方聽起來像一般警笛，但等靠近後才會發現，中方是在使用LRAD。

塔瑞耶拉說，當時正在錄影蒐集中國非法巡邏的菲律賓海巡隊人員，感到耳部不適，於是停止錄影進入駕駛室。

他說明，LRAD具指向性，聲波可造成耳鼓疼痛，時間一長還會導致頭疼。

菲律賓海防隊稍早稱，中國3103海警船在菲律賓專屬經濟海域非法巡邏，且不斷逼近菲律賓呂宋島的三描禮士省（Zambales），最靠近時離菲岸只有大約60海里的距離，因此菲方派出卡布拉號監控與驅離。

塔瑞耶拉說，與中國3103海警船在同一片海域航行者，還有3304號海警船，以及有「怪物」之稱的5901號海警船，體型都相當龐大。

被問及該如何回應中方的高科技挑釁？塔瑞耶拉重申，菲律賓總統小馬可仕下達的指令是不被煽動，以免局勢升溫，菲方目前所做的就是每個小時都會廣播驅離。

塔瑞耶拉說，中國企圖透過常態化巡邏，把菲律賓專屬經濟海域納為中國的內海，而菲方船艦在這片海域的持續存在，就足以反制這個企圖。

BRP Cabra Effectively Holds Back Chinese Coast Guard from Zambales Coastline



The BRP Cabra, despite its smaller size compared to the China Coast Guard vessel CCG-3103, has been successful in preventing the Chinese vessel from advancing closer to the coast of Zambales. The… pic.twitter.com/FCFC0ae8jo — Jay Tarriela （@jaytaryela） January 26, 2025

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