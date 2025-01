菲律賓控中國海警船「聲波武器騷擾」 中方否認成羅生門

2025/01/27 21:00

〔中央社〕菲律賓海岸防衛隊(PCG)日前指控中國海警船以長程定向音波裝置(LRAD)騷擾,但中國駐菲律賓大使館今天否認此說,事件陷入羅生門。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)25日在社群平台X發文稱,中國3103海警船在菲律賓專屬經濟海域,對菲律賓海防艦「卡布拉號」(BRP Cabra)使用LRAD,意圖阻止卡布拉號靠近。

中國駐菲律賓大使館發言人吳瀟逸,今天在新聞媒體群組中回應:「據我們查證,中國海警船上沒有這樣的設備。」

另一方面,塔瑞耶拉今天接受菲律賓Radyo 630廣播電台訪問時說,海防隊25日公布了相關影片,中方海警船的廣播在遠方聽起來像一般警笛,但等靠近後才會發現,中方是在使用LRAD。

塔瑞耶拉說,當時正在錄影蒐集中國非法巡邏的菲律賓海巡隊人員,感到耳部不適,於是停止錄影進入駕駛室。

他說明,LRAD具指向性,聲波可造成耳鼓疼痛,時間一長還會導致頭疼。

菲律賓海防隊稍早稱,中國3103海警船在菲律賓專屬經濟海域非法巡邏,且不斷逼近菲律賓呂宋島的三描禮士省(Zambales),最靠近時離菲岸只有大約60海里的距離,因此菲方派出卡布拉號監控與驅離。

塔瑞耶拉說,與中國3103海警船在同一片海域航行者,還有3304號海警船,以及有「怪物」之稱的5901號海警船,體型都相當龐大。

被問及該如何回應中方的高科技挑釁?塔瑞耶拉重申,菲律賓總統小馬可仕下達的指令是不被煽動,以免局勢升溫,菲方目前所做的就是每個小時都會廣播驅離。

塔瑞耶拉說,中國企圖透過常態化巡邏,把菲律賓專屬經濟海域納為中國的內海,而菲方船艦在這片海域的持續存在,就足以反制這個企圖。

