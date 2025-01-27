為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

    2025/01/27 04:54

    〔中央社〕由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普今天矢言以徵收高關稅、實施其他制裁和旅行禁令等報復措施，對哥倫比亞進行打擊。

    法新社報導，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文說：「（哥倫比亞總統）裴卓（Gustavo Petro）拒絕那些航班降落之舉已經危及美國國家安全和公共安全，所以我已經指示我的政府立即採取以下緊急、果決報復措施。」

    川普宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一週之內提高到50%。

    不過報導指出，此舉的影響程度不明，因為華府在拉丁美洲傳統上最緊密盟友的哥倫比亞，與美國簽有自由貿易協定。

    川普還宣布立即對哥倫比亞政府官員及裴卓「支持者」撤銷簽證，哥倫比亞公民在美國機場也將遭到更嚴格審查。

    他並警告：「這些措施只是開始。哥倫比亞政府強迫罪犯進入美國，我們不會允許他們在接受這些人回歸一事上逃避其法律義務。」

    川普上任後兌現競選承諾，展開大模掃蕩移民行動。哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為繼墨西哥之後，至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。

    裴卓稍早譴責華府作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X發文說，哥倫比亞歡迎遭到驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

    他發文稱：「美國不可以把哥倫比亞移民當作罪犯對待。」裴卓並表示，哥倫比亞境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。1140127

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播